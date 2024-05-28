"Ромео в плавках": прикордонники спіймали жителя Молдови, який перетнув Дністер заради коханої

Громадянину Молдови заборонили в’їзд в Україну на 5 років, але вирішив перетнути Дністер, аби побачитися з коханою

Прикордонники затримали громадянина Молдови, який незаконно перетнув Дністер заради побачення з українкою.

Іноземцю заборонили вʼїзд до України на 10 років, адже це вже не перше його порушення, повідомили у Держприкордонслужбі.

Раніше чоловіку заборонили в’їзд в Україну на 5 років – під час попереднього візиту він порушив правила перебування в країні.

Але іноземець не став чекати терміну та вирішив перетнути Дністер, щоб побачитися з коханою.

"Закоханий "Ромео в плавках" прямував до українки. Однак на березі його чекала не вона, а прикордонний наряд. Іноземцю доведеться відповідати перед законом, а заборона вʼїзду в Україну для нього тепер – 10 років", – кажуть у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше прикордонники на Закарпатті затримали чоловіка в жіночому одязі, який намагався видати себе за свою сестру.

Також на кордоні зі Словаччиною зловили ухилянта, який "вигадав" собі нове громадянство і трьох дітей.