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"Ромео в плавках": прикордонники спіймали жителя Молдови, який перетнув Дністер заради коханої

Олена Барсукова — 28 травня, 13:20
Ромео в плавках: прикордонники спіймали жителя Молдови, який перетнув Дністер заради коханої
Громадянину Молдови заборонили в’їзд в Україну на 5 років, але вирішив перетнути Дністер, аби побачитися з коханою
ДПСУ

Прикордонники затримали громадянина Молдови, який незаконно перетнув Дністер заради побачення з українкою.

Іноземцю заборонили вʼїзд до України на 10 років, адже це вже не перше його порушення, повідомили у Держприкордонслужбі.

Раніше чоловіку заборонили в’їзд в Україну на 5 років під час попереднього візиту він порушив правила перебування в країні.

Але іноземець не став чекати терміну та вирішив перетнути Дністер, щоб побачитися з коханою.

"Закоханий "Ромео в плавках" прямував до українки. Однак на березі його чекала не вона, а прикордонний наряд. Іноземцю доведеться відповідати перед законом, а заборона вʼїзду в Україну для нього тепер – 10 років", – кажуть у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше прикордонники на Закарпатті затримали чоловіка в жіночому одязі, який намагався видати себе за свою сестру.

Також на кордоні зі Словаччиною зловили ухилянта, який "вигадав" собі нове громадянство і трьох дітей.

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