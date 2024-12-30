У Самборі діти гралися гвинтівкою: через випадковий постріл куля влучила в голову 4-річної дівчинки

На Львівщині через ігри з пневматичною гвинтівкою 4-річна дитина отримала поранення в голову

У Самборі на Львівщині 6-річний хлопчик і його 4-річна двоюрідна сестра знайшли пневматичну гвинтівку у коморі свої бабусі.

Діти гралися зброєю, і через випадковий постріл дівчинка отримала поранення в голову, повідомляє поліція Львівщини.

Інцидент стався 28 грудня. Дитину госпіталізували до місцевої лікарні. Лікарі повідомили, що її стан стабільний, загрози життю немає.

На місце події виїхали працівники поліції, які вилучили пневматичну гвинтівку іноземного виробництва калібру 4,5 мм. Зброю відправили на експертизу у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області.

РЕКЛАМА:

Читайте також : В Індонезії мавпа отримала 74 поранення з пневматичної гвинтівки і вижила

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов'язків із догляду за дитиною. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі строком до п’яти років.

Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомили у коментарі "УП. Життя" в поліції Львівщини, нині слідчі у рамках кримінального провадження встановлюють, як зброя опинилася в будинку та чому вона була доступною для дітей.

Раніше ми розповідали, що у США серед дітей різко зростає кількість смертей від вогнепальної зброї.