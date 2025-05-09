"Муркотун відчув небезпеку": на Львівщині кіт врятував родину від пожежі

У місті Хирів, що в Самбірському районі Львівщини, кіт "врятував" свою родину від пожежі.

Вогонь спалахнув на даху будинку в ніч на 9 травня, коли всі мешканці спали.

"Муркотун" відчув небезпеку і почав голосно нявкати та метушитися, поки не розбудив господарів, розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Відчувши їдкий запах диму, люди встигли вибігти з оселі та викликати рятувальників. Пожежу загасили, ніхто не постраждав.

"Справжні друзі – це не завжди люди. Наші чотирилапі улюбленці часто відчувають небезпеку раніше за нас і можуть стати справжніми героями. Саме завдяки пильності вусатого рятівника вдалося зберегти найцінніше – людське життя", – кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як нацгвардієць врятував сімʼю з трирічною дитиною з-під завалів після російського обстрілу Києва.