Виламав двері та врятував сім’ю: у Києві нацгвардієць витягнув з-під завалів 3-річну дитину з батьками

24 квітня після російського ракетного удару по Києву до розбирання завалів знищеного будинку долучилися військовослужбовці.

Зокрема, один нацгвардієць врятував з-під завалів трирічну дівчинку, її батьків та собаку, розповіли у Національній гвардії.

Рятівником для цілої родини став Максим Тімошко, солдат одного з підрозділів Північного оперативно-територіального об’єднання НГУ.

"Спершу я забрав дитину. Передав її побратиму та повернувся за дорослими. Чоловік був важко поранений, тож виніс його одразу до "швидкої", а потім повернувся за жінкою і собакою.

Було складно до них дістатися – довелося виламувати двері, діяти дуже швидко. Кожна секунда могла бути останньою", – розповів Максим.

РЕКЛАМА:

Після порятунку сімʼю евакуювали з місця удару та передали медикам.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки на Київ у ніч на 24 квітня одна з ворожих ракет влучила в житловий будинок у Святошинському районі. 12 людей загинули, а 87 – отримали поранення.

Серед загиблих – 17-річний студент Київського авіаційного фахового коледжу Данило Худя. Його друзі чергували біля завалів з самого ранку, очікуючи на диво.