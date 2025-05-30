Фейкове кохання: як шахрайка з Львівщини видурила у військового понад 900 тисяч гривень
39-річна мешканка Стрийського району Львівщини, імітуючи стосунки з 21-річним військовослужбовцем, виманила у нього понад 900 тисяч гривень.
Правоохоронці повідомили їй про підозру, зазначили у поліції Львівської області.
Жінка створила в одній із соціальних мереж фейкову сторінку, де й познайомилась з 21-річним мешканцем Одеси – військовослужбовцем.
Шахрайка створила ілюзію близьких стосунків та почала періодично просити гроші під різними вигаданими приводами. Серед таких – нібито на похорон брата, на лікування травм, нібито отриманих нею під час ДТП тощо.
"У такий спосіб жінка одержала від потерпілого грошових коштів на загальну суму майже 130 тисяч гривень.
З часом "апетити" фігурантки зростали та вона попросила військовослужбовця передати їй банківську картку, аби вона могла придбати будинок, у якому вони надалі могли б жити разом. Отримавши картку, жінка зняла з рахунку майже 800 тисяч гривень", – розповіли у поліції.
Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- частиною 3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України;
- частиною 4 статті 185 (крадіжка) ККУ;
- частиною 1 статті 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) ККУ.
Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.