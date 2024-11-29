"Ваша донька потрапила у ДТП": у Києві затримали шахрая, який ошукав пенсіонерку на 4 тисячі доларів

У Києві затримали шахрая, який ошукав пенсіонерку за схемою "Ваш родич у біді"

У Києві оперативники затримали шахрая, який обманом заволодів грошима 73-річної жінки. Зловмисник зателефонував пенсіонерці, назвався лікарем і сказав, що її донька потрапила у ДТП.

Він також заявив, що жінці нібито потрібна термінова операція, на яку необхідні гроші, повідомили у столичній поліції.

Щоб отримати кошти, до постраждалої приїхав чоловік, який назвався довіреною особою лікаря. Пенсіонерка передала йому 4 тисячі доларів.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Катерина Черкес, правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 39-річний житель Львівської області, який минулого року звільнився з місць позбавлення волі.

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Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій.

Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 тисяч гривень. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Раніше ми розповідали, що у Києві оголосили про підозру жінці, яка виманила у 82-річної пенсіонерки всі її заощадження, використавши відому шахрайську схему.