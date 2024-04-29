На Львівщині зафіксували перші випадки укусів змій: як вберегтися від плазунів

На Львівщині зафіксували перші у цьому році випадки, коли люди постраждали від укусів змій.

Наразі в реанімації з діагнозом "укус змії в ділянці лівої руки" перебуває 52-річний житель села Залужжя Яворівського району. Стан потерпілого – важкий, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 29 квітня.

Ще один постраждалий – 40-річний житель села Прибужани Львівського району. Він також був госпіталізований з ураженнями середньої важкості.

Водночас рятувальники не встановлювали, як чоловіки натрапили на плазунів і чим зумовлений тяжкий стан одного з потерпілих.

Читайте також : Яких змій можна зустріти в Україні та як розпізнати отруйних? Пояснює герпетолог

"Ми не розслідуємо причини, чому у потерпілих виникла така реакція. У нас є факт – людині потрібна допомога, ми маємо її доправити до швидкої.

Наше завдання обмежується якомога швидшим транспортуванням до карети швидкої допомоги. Єдине, що можемо швидко людину знерухомити, щоб вона менше рухала кінцівками і отрута не так швидко розносилася по крові", – пояснив "УП. Життя" речник ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев.

Надзвичайники додають, що зазвичай потерпілі викликають їх, коли перебувають у лісі, де не проїде швидка, або опиняються на проїжджій частині.

"Це тільки два випадки, до яких залучалися ДСНС. Таких випадків могло бути більше", – прокоментував Віталій Туровцев.

Як вберегтися від укусів змій на природі?

Щоб мінімізувати наслідки "побачень" зі зміями, у ДСНС радять дотримуватися таких правил безпеки:

✅ Йдучи до лісу, надягайте відповідний одяг – високі черевики, довгі штани із цупкої тканини, які необхідно заправити у взуття.

✅ Перевіряйте місце відпочинку – траву, камінь, колоду, на які плануєте сісти, пошарудіть або постукайте палицею, щоби налякати змію.

✅ Не торкайтеся руками неперевірених об’єктів, бо змії часто ховаються під каменями, поваленими стовбурами дерев, скиртами сіна, трухлявими пнями.

✅ Якщо побачили змію – не робіть різких рухів! Почекайте, поки вона відповзе.

Нагадаємо, в Україні є тільки два види отруйних змій, і навіть вони не вважаються "смертельно отруйними", бо сама по собі їхня отрута здебільшого не призводить до летальних випадків.

Однак неправильно надана перша допомога може спричинити смертельно небезпечні ускладнення. Також потерпілий може померти від алергії, якщо вчасно не вип’є антигістамінне.

Як розпізнати отруйних змій і що робити, якщо вас таки вкусили – дізнайтеся з нашого матеріалу.

Також раніше ми пояснювали, які змії водяться в Україні, кого можна з ними сплутати, і як мирно співіснувати з ними.