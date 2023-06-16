Яких змій можна зустріти в Україні та як розпізнати отруйних? Пояснює герпетолог

Українці не дуже люблять і побоюються змій – дехто називає їх "гадами" та навіть вбиває, якщо помічає на дачі.

Однак насправді змії – переважно миролюбні істоти, якщо вміти з ними співіснувати.

На Одещині уже бачили змій, яких винесла течія з затопленої Херсонщини. Їх прийняли за небезпечних степових гадюк, але це були водяні вужі.

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Яких змій можна побачити в Україні, кого можна сплутати зі змією, і що робити, якщо плазун вас вкусив?

Розібратися в цій темі "Українській правді. Життя" допоміг герпетолог Української природоохоронної групи Олексій Марущак.

Що треба знати про змій

Гадюка звичайна. Фото: Сергій Домашевський

Змій в Україні можна зустріти з березня по жовтень. Якщо осінь тепла – навіть у листопаді.

А під час холодів ці плазуни зимують по норах, підвалах, у землі.

У народі можна почути, що є змії (отруйні) та вужі (неотруйні), але це неправильно.

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Насправді вужі також належать до змій, і не всі змії отруйні.

"В Україні мешкає 10 видів змій, і серед них немає жодної смертельно отруйної. Зокрема, 5 видів полозів – це великі змії, які можуть бути агресивні, але не мають отрути; 2 види вужів; 2 види гадюк і мідянка звичайна.

Ще ми маємо 2 види безногих ящірок, які зміями взагалі не є, але виглядають дуже схоже, і людина може сплутати їх зі змією", – пояснює Олексій Марущак.

Вуж звичайний. Фото: НПП "Слобожанський"

В Україні є лише 2 отруйних види (гадюки), але їх не вважають смертельно отруйними.

"Попри те, що у нас є два види гадюк, які мають отруту гемолітичної дії, вони для здорової дорослої людини не становлять смертельної загрози.

Змія при укусі вводить отруту – вони так полюють, для них це нормально. Якщо вас кусає смертельно отруйна змія, ви помираєте у більшості випадків, або у 10%, 20% випадків – залежно від виду.

Але якщо людина не помирає, і смерті зазвичай трапляються від неправильного лікування, а не самої отрути – таких змій смертельно отруйними не називають", – каже герпетолог.

Гадюка звичайна, Київ. Фото: Anna Chernobay

Гадюки дійсно вводять отруту при укусі з усіма неприємними наслідками. У дуже рідкісних випадках людина може померти від алергії (як на укуси бджіл) або ускладнень, пов’язаних із неправильним лікуванням або загально погіршеним станом здоров’я.

Але якщо правильно поводитись і вчасно звернутися до лікаря, потерпілий легше перенесе наслідки укусу.

Чи можуть змії "приплисти" з Херсонщини до Одеси?

Гендиректор Одеського зоопарку Ігор Бєляков повідомив, що до берега Одещини з Херсонщини приносить різних тварин, зокрема змій.

"Ми виїжджали до моря за викликом поліції, було повідомлення про начебто гадюку, але виявилось, що то просто водяний вуж (Natrix tessellata).

На Херсонщині дійсно мешкає степова гадюка (Vipera renardi), і теоретично може принести і її, але на практиці це дуже маловірогідно. Тому не варто у кожній змії бачити небезпеку.

Друзі, я дуже вас прошу, якщо побачите змію, одразу зробіть декілька фото та скиньте мені", – написав він.

Водяний вуж. Фото: Ігор Бєляков

Герпетолог Олексій Марущак також закликає не боятися змій, яких потенційно може винести вода.

Гіпотетично плазуна може винести водою на купі сміття або побутових предметах. Але найімовірніше – це буде неотруйний водяний вуж.

"На Лівобережжі Херсонської області степова гадюка є. На Одещині степової гадюки немає. Чисто теоретично якусь із них могло змити, і з дуже малою вірогідністю вона могла прибитись до берегів Одеси. Перший, хто задокументує з фото такий випадок – матиме право написати круту наукову статтю.

Я бачив кілька постів з криками, що до Одещини прибиває степових гадюк. На фотографіях я жодної степової гадюки не побачив. Усе, що люди приймають за гадюк, виявляється водяними вужами, яких дійсно у великій кількості могло змити в море. Вони і в солоній воді полюють", – коментує Олексій.

Які змії водяться в Україні?

Вужі

В Україні є два види вужів.

Вуж звичайний

Вуж звичайний. Фото: Олександр Кукшин

Найпоширеніша змія на території України, яка трапляється поблизу води, харчується переважно амфібіями, інколи може споживати рибу або дрібних гризунів.

Зазвичай вуж – сірого кольору без візерунків, але інколи може мати якийсь візерункоподібний елемент. Головна ознака – жовті "вушка" на голові, які присутні майже у всіх звичайних вужів.

Вужі люблять озера, річки, копанки, болота й інші місця, де є вода. Вони миролюбні та неотруйні

"Характерною ознакою вужа звичайного є чудові жовті "вушка". Вони можуть бути білуваті, помаранчеві, навіть блідо-червоні.

Якщо за головою дві жовті плямки – це ознака того, що перед вами звичайний вуж", – каже Олексій.

Зверніть увагу на жовті вушка. Фото: Олексій Марущак

Вужі люблять озера, річки, копанки, болота й інші місця, де є вода. Також їх можна зустріти у сараях чи погребах, на дачі, якщо садиба поблизу води.

Восени вужі можуть прямувати на зимівлі, весною – мігрувати в пошуку пари, але їх не треба вбивати, якщо вони завітали до вас у гості.

Вуж водяний

Водяний вуж. Фото: Олексій Марущак

"Як ви вже зрозуміли з назви, він мешкає у воді та по берегах. Харчується рибою. Дуже миролюбна тварина", – каже герпетолог.

У водяного вужа є варіації кольору: може бути сірий, темно-бурий, оливковий. Він не має жовтих вушок, а натомість – дуже виразний шаховий малюнок.

На першому фото можна побачити цяточки, плямки, а на наступному – рожевувате черево.

Також воно може бути червонувате, жовтувате, але такий візерунок черева точно означає, що перед вами вуж водяний.

Зверніть увагу на рожевувате черево

"Через шаховий візерунок його часто називають "шаховою гадюкою". Насправді в Україні такої гадюки немає", – додає герпетолог.

Фото: "Орни Днепр"

Усі вужі – це миролюбні та неотруйні змії, які ніколи не нападатимуть, якщо ви не будете їх чіпати.

"Змії нас сприймають як потенційного хижака. В обох вужів є така характерна захисна реакція, якщо ви спробуєте його спіймати, чого я не раджу робити, вони починають прикидатися мертвими.

Можуть пустити трохи крові з рота, викручуватись, висолоплювати язика, випорожнюватись, дуже сильно смердіти і робити усе, щоб ви, як потенційний хижак, передумали мати з ними справу", – каже Олексій Марущак.

Вуж звичайний імітує смерть з метою самозахисту

Вужі мешкають по всій Україні, хоча водяний більш розповсюджений у південних областях.

Це вид тільки нещодавно почав заходити на північ, додає герпетолог. Водяного вужа вже знаходили у водоймах Житомира, Рівного, Луцька, Києва.

Мідянка

Мідянка звичайна. Фото: Олексій Марущак

Мідянка занесена до Червоної книги України.

Вона має візерунок з темних цяток, схожий на "шаховий", проте ці цятки швидше мають вигляд двох рядів. Але у воді ви її не зустрінете.

Характерна ознака цього виду – вздовж морди проходить "масочка", починаючи від ніздрі, через око і до кінця голови.

Колір мідянки може бути сірий, мідний, коричневий.

Ще одна характерна ознака мідянки – візерунок на голові, що нагадує корону. Не дивно, що латиною мідянка називається Coronella austriacа – австрійська корона.

Зверніть увагу на "корону" у мідянки

Мідянка – герпетофаг. Вона харчується іншими зміями та ящірками, і людиною не цікавиться.

"Мідянка теж миролюбна, хоча значно агресивніша, ніж вуж, і може вкусити. Але отруту не впорскує і, відповідно, достатньо буде звичайної обробки рани антисептичним засобом", – каже Олексій.

Мешкає переважно у лісах, на узліссях та інколи заходить у лісостепову зону.

"Мідянка є майже по всій Україні, просто її більше на Поліссі і в лісостепу. Це Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська області.

Хоча інколи вона навіть під Мелітополем зустрічалась, і на Сиваші є знахідки", – каже герпетолог.

Полози

Усі 5 видів полозів занесені до Червоної книги України. Їх треба берегти і в жодному разі не можна вбивати, наголошує герпетолог.

Полозів дуже рідко можна побачити у приватних садибах. Інколи ці змії можуть випадково "подорожувати" на транспорті і виповзати у місто, але зазвичай їх швидко ловлять і повертають у дику природу.

Полоз сарматський

Сарматський полоз. Фото: Оксана Некрасова

Сарматські полози – це великі змії, довжина яких може становити 1,5-2 метри.

Цей вид має живіт жовтого кольору, смугастий візерунок і широку масочку через обличчя.

Сарматський полоз має "масочку" на обличчі

Зазвичай сарматський полоз мешкає на півдні. "Найпівнічніше" його реєстрували на Полтавщині та Кропивниччині.

Багато полозів живе на Дніпропетровщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Донеччині.

Сарматський полоз у захисній позі

На фото полоз у захисній позі – ці змії імітують поведінку отруйних змій, шиплять і показують, що до них не треба наближатись.

"Під час періоду розмноження вони можуть бути більш агресивними, але зазвичай намагаються просто втекти від людини і жодної небезпеки не становлять. Навіть якщо вкусять, знезаражуємо ранку і звертаємось до лікаря", – каже Олексій Марущак.

Полоз візерунковий

Полоз візерунковий. Фото: Олексій Марущак

Візерунковий – це найменший з наших полозів. Мешкає на Донеччині та Луганщині, трохи заходить на Харківщину.

Він має поздовжні світлі смуги, візерунок на голові і сіруватий або рудуватий колір.

Візерункового полоза можна інколи сплутати з мідянкою, але у неї менші плями.

На цьому фото полоз коричнево-сірий, на відміну від мідянки.

Має поздовжні світлі смуги, мешкає на Донбасі

Полоз леопардовий

Полоз леопардовий. Фото: Олексій Марущак

Леопардовий полоз – це єдиний з наших видів, у якого є великі червоні плями по тілу, що нагадують леопардовий візерунок.

Цей полоз невеликий і мешкає тільки на південному березі Криму.

"Дуже гарна змія. Коли деокупуємо, будемо їх досліджувати", – каже герпетолог.

Жовточеревий полоз

Полоз жовточеревий. Не має візерунка, але має жовтий живіт

Жовточеревий або каспійський полоз (жовтобрюх) – одна з найбільших змій. Є інформація про екземпляри близько 2 метрів довжиною.

Цей полоз однотонний (може бути оливковим, сірим, коричневим), але має жовте черево.

Мешкає на півдні, майже там само, де сарматський, тому їх можна сплутати.

Фото: Ширяєва Дарія

"У них обох жовте черево. Але на відміну від сарматського полоза, у жовточеревого немає жодного візерунка. Він повністю однотонний.

Пам’ятаємо, що в сарматського є візерунок по тілу і масочка на обличчі", – каже Олексій.

Полоз лісовий

Лісовий полоз (або ескулапів полоз) – велика однотонна змія коричневого кольору. Може мати коричнево-чорне забарвлення з білуватим черевом.

Полоз лісовий. Фото: iNaturalist

Цей вид не перетинається з жовточеревим полозом. Кілька особин фіксували на Миколаївщині, але переважно він мешкає на Закарпатті, Львівщині, Буковині, Тернопільщині, Вінниччині, Івано-Франківщині.

"Зазвичай трапляються лише поодинокі особини. На Закарпатті у долині річки Уж протягом дня можна виявити кілька особин.

Відносно стабільні популяції відомі у середній течії річок Дністер та Південний Буг (чисельність популяції в районі с. Мигія оцінено у 350 особин)", – йдеться у Червоній книзі.

Зверніть увагу на круглу зіницю полоза. Фото: iNaturalist

Усі вищезгадані змії – неотруйні. Для них характерна ще одна спільна ознака – кругла зіниця.

"Ясно, що коли людина зустрічає змію, вона не буде роздивлятись зіниці, але в багатьох випадках можна помітити, що вони круглі.

Це характерна особливість усього сімейства вужоподібних, до яких відносяться мідянка, вужі і полози", – каже герпетолог.

А гадюки – єдині змії в Україні, у яких зіниця вертикальна, і саме вони є отруйними.

За деяких умов зіниця може розширюватися, залежно від освітлення. Але навіть тоді у гадюк помітно видовжені зіниці.

Гадюки

Гадюка звичайна. Фото: Олена Худякова (Позивний Мауглі)

У соцмережах можна побачити інформацію про 5 видів гадюк, але це неправдиві дані, пояснює Олексій Марущак.

В Україні є 2 види гадюк: гадюка звичайна (Vipera berus) (її підвид гадюка Нікольського – Vipera berus nikolskii) і гадюка степова (Vipera renardii).

Всього в Україні є 2 види гадюк. На фото гадюка звичайна. Автор Віталій Кавурка

Гадюку степову інколи називають гадюкою Ренарда на честь відкривача, але це просто ще одна назва.

"Гадюка Нікольського колись вважалась окремим видом, але вже років 7 вона підвид. Інколи Нікольського називають лісостеповою – теж просто синоніми", – каже герпетолог.

Характерною ознакою обох видів гадюк є зигзагоподібний візерунок вздовж спини.

"Зазвичай вони невеликі і доволі товсті, як ковбаса. Степові зазвичай сягають 60 см, а гадюка Нікольського до 75, трохи більша. У них короткий хвостик – 7-9 см", – каже герпетолог.

Гадюка звичайна

Гадюка звичайна. Фото: Михайло Русін

Звичайні гадюки водяться на Закарпатті, Львівщині, Поліссі, а на Лівобережжі трапляються на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Полтавщині.

Гадюки не обов’язково сірі з чорним "зіпером" – можуть бути коричневі, майже чорні, голубуваті, і в усіх є зигзаг.

"У чорних гадюк його майже не видно, але якщо ви зустріли повністю чорну змію, найімовірніше це гадюка-меланіст або гадюка Нікольського – підвид гадюки звичайної.

Меланіст – це позначення кольору, а не назва виду. Буває, що у тварини дуже багато меланіну і вона стає повністю чорна. Таких змій називають меланістами", – каже герпетолог.

Усі гадюки мають зигзагоподібний візерунок

Гадюка Нікольського – це підвид гадюки звичайної, занесений до Червоної книги України. Зазвичай дорослі особини суцільно чорні, низ кінчика хвоста жовтуватий.

Новонароджені – сірі або бурі з темною зигзагоподібною смугою вздовж хребта.

Гадюки харчуються дрібними гризунами, іншими рептиліями, амфібіями, маленькими птахами.

Їх можна побачити в лісі, на узліссях, особливо в районах вирубок, нагромаджень деревини, захаращень – вони там полюють і прогріваються.

Інколи гадюка заходить на територію людських садиб, якщо там є хащі.

"Цього року зі мною контактували люди, які придбали дачну ділянку, що кілька років не використовувалась. У них гадюка-меланіст виповзала з гаража і грілася", – ділиться герпетолог.

Гадюка степова

Степова гадюка має зигзагоподібний візерунок на світлій смузі

Гадюка степова поширена в степу, у лівобережних регіонах. Останнім часом цей вид реєструють і на правобережжі, але це поодинокі випадки.

Зазвичай довжина тулуба степової змії становить менше 60 см, йдеться у Червоній книзі України. Хвіст короткий (4-6 см у самок і 5-8 см у самців).

Характерна ознака степової гадюки – зигзагоподібний візерунок на світлій смузі. У звичайної гадюки такої смуги немає.

Степова гадюка, Кінбурнська коса. Фото: Олександр Вобленко

Кого можна сплутати зі зміями?

В Україні водяться цікаві істоти, яких іноді плутають зі зміями – безногі ящірки. В Україні таких є 2 види.

Жовтопузик

Жовтопузик – це безнога ящірка

"Жовтопузик в Україні живе виключно в Криму. Пам’ятаємо, що є змія жовточеревий полоз, а це жовтопузик. Вони дуже схожі на змію, але морда – як від ящірки", – каже Олексій Марущак.

Цей вид занесений до Червоної книги України.

Жовтопузик у Вірменії. Фото: Runa Solaris/Жаби, ящірки та змії

Веретільниця

Веретільниця – красива безнога ящірка, яка має тупий кінець хвоста. Дуже миролюбна

На території Полісся і Карпат, інколи в лісостепу, мешкає веретільниця. Для неї характерний тупий кінець хвоста і також "голова ящірки".

У самців веретільниці є блакитні плямки по всьому тілу, а самиці – однотонні. Їх часто можна застати під час парування.

Веретільниці блискучі та гладенькі, на відміну від змій.

Самець веретільниці має сині плямки. Київська область. Фото: Сергій Пикало/Жаби, ящірки та змії

"Вони наче усміхнені, не становлять жодної небезпеки. При зустрічі з людиною намагаються втекти.

Але їх інколи плутають і вбивають, хоча сенсу в цьому немає", – каже герпетолог.

Самка і двоє самців веретільниці. Косів, Івано-франківська область. Фото: Arafel Afor/Жаби, ящірки та змії

Що робити, якщо вкусила змія?

Пам’ятайте: найкраща стратегія при зустрічі зі змією – обережно оминути її, не підходити і йти своєю дорогою.

"Змії самі по собі ніколи не нападають, вони нападають виключно в рамках самозахисту: людина хотіла зловити, випадково наступила, сіла, схопила рукою.

Такого, щоб змія цілеспрямовано сиділа і чекала, "хто тут пройде необережний, зараз я його покусаю" – не буває серед наших видів", – каже Олексій Марущак.

Якщо ж ви таки наступили на змію і вона вас вкусила – важливо правильно діяти і якомога швидше звернутись до лікаря.

Як діяти при укусі отруйної змії

✅ Не панікувати

✅ Повідомити інших, якщо хтось є поруч

✅ Зняти прикраси

Обов’язково зніміть усе з кінцівок – обручки, каблучки, браслети, повʼязки, взуття тощо. Тому що місце укусу, особливо якщо це кінцівка, набрякне.

Якщо ви не хочете, щоб вам зрізали ці прикраси, краще одразу їх зняти.

✅ Викликати швидку або прибути до лікарні

✅ Знезаразити місце укусу

"Можна прикласти не тугу антисептичну повʼязку, щоб уникнути зараження. Спиртовий розчин, бетадин (якщо немає протипоказань) тощо", – каже Олексій.

✅ Пити багато води

"Через наслідки укусу у вас буде сильне зневоднення, тому треба багато мочитися й пітніти, щоб продукти розпаду виходили з організму", – додає герпетолог.

✅ Випити антигістамінне

І МОЗ, і герпетолог радять вжити антигістамінний препарат – зазвичай мандрівники беруть мінімальну аптечку, якщо йдуть в похід у ліси чи гори.

"Ніхто не застрахований від алергічної реакції на компоненти отрути. Люди від укусу бджоли помирають, хоча бджіл ніхто не вважає смертельно отруйними.

Про всяк випадок варто вжити лоратадин чи інший антигістамінний. Гірше не буде, але може врятувати життя", – додає герпетолог.

У МОЗ радять прикласти лід, але герпетолог каже, що в цьому немає потреби.

Що не можна робити

❌ Панікувати, бігати, активно рухатись

"Не можна кудись бігти, робити забагато рухів. Отрута вже в організмі – від вас залежить як швидко вона пошириться кровотоком. Якщо ви будете бігати й панікувати, це станеться швидше", – каже експерт.

❌ Вбивати змію

Вбивати змію, якщо вона вже вкусила – просто марно. Головне відійти від плазуна.

❌ Вживати алкоголь

Не додавайте в організм отрути, коли він вже бореться з однією.

❌ Припікати місце укусу

Це не допоможе, але крім укусу ви будете ще лікувати опік.

❌ Накладати тугу повʼязку, турнікет

Категорично не можна накладати тугу пов’язку, шину, турнікет, перетискати уражене місце – це загрожує гангреною.

"Отрута розподіляється на вагу тіла. Якщо ви накладете тугу повʼязку на кінцівку, ви локалізуєте кровотік в самій кінцівці. Замість того, щоб розподілитися на 50-70 кг ваги, воно розподілиться тільки на кілька кілограмів руки.

Може розвинутися гангрена, і це загрожує втратою кінцівки. Людина може померти від вторинних наслідків", – наголошує Олексій Марущак

❌ Займатися самолікуванням

Людина не завжди може розпізнати, чи отруйною була змія. Також важливо правильно знезаразити рану і отримати симптоматичне лікування.

Обовʼязково зверніться по медичну допомогу якомога швидше.

"Вам нададуть симптоматичну допомогу і підтримувальну терапію з крапельницями, з усім необхідним.

Навіть якщо ви впевнені, що вас вкусила неотруйна змія, краще звернутися до лікаря", – каже експерт.

Чи треба відсмоктувати отруту?

Вуж водяний зі здобиччю. Фото: Оксана Петченко/Жаби, ящірки та змії

У США існують спеціальні вакуумні відсмоктувачі – ставите на місце укусу, і воно витягує отруту.

Але в Україні таких пристроїв немає, а висмоктування ротом може бути небезпечним.

"Відсмоктування отрути – це не те щоб міф. У цьому є своя логіка, якщо швидко після укусу відсмоктати отруту, ви зменшите її кількість, яка потрапить в організм. Це можливо лише в тому разі, якщо ви впевнені, що у вас голівудська усмішка і немає жодних пошкоджень чи ранок у ротовій порожнині, запалених ясен.

Але якщо ви в цьому не впевнені на 100%, краще цього не робити. Інакше ви просто зробите так, щоб отрута ще через один канал потрапить у кровотік", – додає герпетолог.

Також у МОЗ закликають не висмоктувати отруту, адже ви можете отримати алергічну реакцію та набряк верхніх дихальних шляхів.

Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров’я пояснювали, як не стати жетвою отруйної змії, коли вирушаєте на природу.







