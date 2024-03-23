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Врятували лише дзвіницю: на Львівщині згоріла дерев’яна церква ХІХ століття

— 23 березня, 15:20
ДСНС

У селі Сможе Стрийського району на Львівщині згорів деревʼяний храм Святого Михаїла, який є пам'яткою архітектури національного значення.

Пожежники загасили вогонь, але церква ХІХ століття знищена. Вдалося врятувати лише дзвіницю, повідомляє ДСНС та Інтерфакс-Україна.

"23 березня о 10:53 надійшло повідомлення про пожежу в с. Сможе Стрийського району. Пожежа виникла в дерев’яній церкві, розміром 27х7м, висотою 20 м.

На момент прибуття вогнеборців полум’я поширилось на значну площу й охопило більшу частину будівлі", – кажуть у ДСНС.

Знищений вогнем храм Святого Михаїла є пам'яткою архітектури національного значення
Знищений вогнем храм Святого Михаїла є пам'яткою архітектури національного значення

Вогонь швидко охопив дерев’яні конструкції, тому його було важко загасити.

Під час ліквідації пожежі відбувся обвал куполів церкви, а також була загроза перекидання вогню на дерев'яну двоярусну дзвіницю храму, розташовану поруч із церквою.

Пожежники загасили вогонь, але церква ХІХ століття знищена
Пожежники загасили вогонь, але церква ХІХ століття знищена

Через щільне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

"Вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу о 12:14 та ліквідувати о 12:37. До ліквідації пожежі залучили 40 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки", – звітують надзвичайники.

Врятували лише дзвіницю
Врятували лише дзвіницю

Обставини та причина виникнення пожежі нині встановлюються. На щастя, потерпілих немає.

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Нагадаємо, торік росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор в Одесі: "УП. Культура" розповідала історію найбільшого православного храму Одеси.

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