"Почав битися у двері": у Рівному пес врятував господарів під час пожежі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
5736
24 серпня 2023

У Рівному загорівся будинок з гаражем на першому поверсі. Власників розбудив пес, який почав битися у двері.

Про це повідомила речниця патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко.

Пожежа сталась 24 серпня біля 4:30 на вулиці Вінницькій. 

Реклама:

"Мешканців будинку розбудив їхній собака, на ім‘я Джекі. Собака почав битися у двері і дерти їх лапами з надвору", – зазначила Оксана Юрченко.

 Фото: Національна поліція 

Вона додала, що полум'я повністю охопило будівлю. 

"Поліцейські проводили евакуацію з будинків поблизу та з квартир. Загалом евакуювали майже десяток людей разом з дітьми та домашніми тваринами. На місці події також працювали рятувальники", – розповіла Оксана.

У пожежі, на щастя, ніхто не постраждав. 

Попередньо причиною загоряння називають коротке замикання щита електромережі, який знаходився у приміщенні.

У "Суспільне Рівне" зазначають, що у коментарях під дописом Оксани Юрченко стало відомо, що пожежа сталась у дворі батьків рівненської співачки та волонтерки Христини Панасюк.

Реклама:

"Двір моїх батьків. Дякую, Джекі. Дякую патрульним та рятувальникам", – написала вона.

Читайте також: У Сумах 10-річна дівчинка врятувала трьох молодших дітей від пожежі – ДСНС


Реклама:


Реклама:
 187
Суспільство

"Ілляшев та Партнери" припинили незаконне використання емблеми Червоного Хреста

PROMOTED
 2067
КУЛЬТУРА

"Смичком по бандурі", або історія створення музики до кінофільму "Довбуш"

Наталка Писанка
 1564
КУЛЬТУРА

Благодійний аукціон колекційних творів сучасних українських митців для закриття потреб ТРО ЗСУ

PROMOTED