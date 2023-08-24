"Почав битися у двері": у Рівному пес врятував господарів під час пожежі

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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24 серпня 2023

У Рівному загорівся будинок з гаражем на першому поверсі. Власників розбудив пес, який почав битися у двері.

Про це повідомила речниця патрульної поліції Рівненської області Оксана Юрченко.

Пожежа сталась 24 серпня біля 4:30 на вулиці Вінницькій. 

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"Мешканців будинку розбудив їхній собака, на ім‘я Джекі. Собака почав битися у двері і дерти їх лапами з надвору", – зазначила Оксана Юрченко.

 Фото: Національна поліція 

Вона додала, що полум'я повністю охопило будівлю. 

"Поліцейські проводили евакуацію з будинків поблизу та з квартир. Загалом евакуювали майже десяток людей разом з дітьми та домашніми тваринами. На місці події також працювали рятувальники", – розповіла Оксана.

У пожежі, на щастя, ніхто не постраждав. 

Попередньо причиною загоряння називають коротке замикання щита електромережі, який знаходився у приміщенні.

У "Суспільне Рівне" зазначають, що у коментарях під дописом Оксани Юрченко стало відомо, що пожежа сталась у дворі батьків рівненської співачки та волонтерки Христини Панасюк.

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"Двір моїх батьків. Дякую, Джекі. Дякую патрульним та рятувальникам", – написала вона.

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