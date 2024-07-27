На Львівщині знайшли 11-річну дівчинку, яку розшукували тиждень. Вона жива

На Львівщині вдалося відшукати 11-річну дівчинку, яку вважали зниклою протягом тижня. Дитину непритомною виявили в одному з місцевих лісових масивів.

11-річну Соломію знайшли правоохоронці в лісовому масиві неподалік міста Рава-Руська за шість кілометрів від дому, інформують в Національній поліції.

Як стверджують працівники ДСНС, дитина була непритомною, її передали медикам для подальшого огляду.

"Дівчинка дуже виснажена, проте загрози життю немає", – попередньо оцінили стан Соломії медичні працівники.

Мати Соломії виявила її зникнення ще 20 липня, коли дівчинка не повернулася додому. Жінка звернулася за допомогою до працівників поліції, які залучили до операції з розшуку понад 600 людей, зокрема правоохоронців, рятувальників, прикордонників, кінологів, волонтерів та тамтешніх мешканців.

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Разом вони протягом майже семи діб ретельно обстежували водойми неподалік помешкання дитини, прочісували лісові масиви, провели опитування очевидців та встановлювали ймовірний маршрут руху Соломії.

Також поліціянти вивчали записи камер відеоспостереження та залучили гвинтокрили та квадрокоптери, аби виявити місце перебування дитини.

"Наша віра і наші спільні зусилля виявились не марними. Соломію розшукали, зараз вона під наглядом лікарів.

Ми вдячні усім, хто долучився до пошуків, допомагав прочісувати місцевість, надавав інформацію та не втрачав надію. Врятувати її стало можливим лише завдяки нашій спільній роботі", – зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року поліція протягом двох діб розшукувала пенсіонерку. Виявилося, що зникла жінка заблукала в лісі, заплуталася в ожині та не могла самостійно звіти вибратися.