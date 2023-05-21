Застряг у болоті: на Одещині розшукали зниклого 4-річного хлопчика

На Одещині поліціянти повернули додому 4-річного хлопчика, якого шукали 5 годин.

Малюка знайшли на відстані кілометра від дому – він застряг у болоті й не міг покликати на допомогу, повідомляє поліція Одеської області.

"Вчора на Одещині близько 11 години ранку рідні помітили зникнення дитини. За годину самостійних пошуків, які нічого не дали, бабуся звернулася по допомогу до поліції", – кажуть правоохоронці.

Дитину шукали поліціянти, військові, місцеві мешканці. Кінологи залучили службового собаку.

Фото: поліція Одеської області

Бабуся розповіла поліції, що онук має проблеми зі здоров'ям і майже не розмовляє. Це значно ускладнювало його пошуки.

"Тривогу правоохоронців викликало ще те, що будинок родини межує з лісопосадкою, а неподалік розташовані плавні річки Ягорлик.

Згодом виявилося, що саме вони стали пасткою для хлопчика: він застряг у болоті за кілометр від дому і не міг покликати про допомогу", – кажуть у поліції.

Дільничний офіцер поліції Олександр Бондаренко знайшов дитину та передав рідним.

"Зараз з дитиною все добре, це головне. Після ретельної перевірки буде прийняте рішення про притягнення матері малюка до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків, що могло стати причиною нещасного випадку", – каже начальниця сектору ювенальної превенції Подільського райуправління поліції Катерина Нігрецкул.

Нагадаємо, у Рівному 3-річний хлопчик пішов з дому, поки тато був у магазині: поліція склала протокол на чоловіка.