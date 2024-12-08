"Цим дітям потрібне дитинство": на Миколаївщині відкрили дві підземні школи

На Миколаївщині відкрили три підземні школи – навчання за нормальних умов у закладах області ускладнене через часті, затяжні тривоги та російські обстріли.

Тамтешні учні радіють можливості навчатися в стінах шкіл, але переймаються погіршенням успішності за роки дистанційної освіти.

Підземні простори для навчання відкрили в ліцеї в селищі Центральному та одній із гімназій Миколаєва, розповіли в благодійному фонді savED.

Підземна школа в селищі Центральному

У 2022-му році протягом восьми місяців Центральне, що на Миколаївщині, перебувало під російською окупацією. Попри відсутність електроенергії та стабільного зв'язку, місцеві діти намагалися навчатися в українських школах дистанційно. Одним із них був на той час 5-класник Віктор, родина якого не змогла виїхати з окупації.

Майже весь навчальний рік школяр провчився за українською програмою попри заборони російський окупантів.

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"Я навчався за допомогою старенького телефону, який ми старанно переховували. Заряджати його вдавалося в окремих випадках, у людей, які мали генератор.

Подзвонити чи зловити інтернет можна було спочатку на горищі нашого будинку, але потім зв’язок там зник. Його іноді можна було спіймати лише на узвишші на краю села, куди треба було йти 10 хвилин", – згадує хлопчик.

Під час окупації Віктор навчався в українській школі Фото: savED

Віктору разом із його мамою вдавалося "зловити" зв'язок щоп'ятниці – цей шанс вони використовували для того, щоб завантажити шкільні завдання. У понеділок вони знову йшли на край села, аби надіслати виконані за вихідні вправи.

"Я був дуже радий, що окупація скінчилася", – каже хлопчик.

Однак до грудня 2024 року він та ще 145 учнів Центрального ліцею досі не навчалися в його стінах, адже в закладі не було облаштованого укриття.

Тепер же тамтешні діти тепер мають комп'ютерний клас та ще вісім класних кімнат у підземній школі.

Фото: savED Фото: savED Фото: savED Фото: savED

Для учнів 1-4 класів навчання в підземній школі стало першим досвідом у стінах ліцею – раніше діти здобували освіту онлайн через пандемію, а пізніше – через повномасштабну війну.

Першокласника Ігора під час першого уроку в класній кімнаті здивувала дошка, яку він бачив уперше в житті.

"Вона така зелена і велика. І там можна малювати крейдою!" – поділився враженнями першокласник.

Його тато захищає країну в складі Збройних сил. Ігор наразі вивчає абетку та ділиться своїми успіхами з татом.

Першокласника Ігора здивувала класна дошка Фото: savED

"Зараз в нас літера М. Я старанно пишу кожну вивчену літеру і цифру. Записую татові відео, як читаю слова та речення. Я чекаю перемоги, щоб ми всі були разом", – каже хлопчик.

Мама першокласника Ігната Любов не могла стримати сліз, коли вперше побачила сина за шкільною партою. Під час окупації Центрального родина чула і бачила знущання російських військових із їхніх сусідів.

"Цим дітям потрібне дитинство тут і зараз. Вони стільки пережили, стільки бачили жахіть. Зараз дуже важко дитині зрозуміти, що таке школа і навчання, він по-справжньому цього ніколи не бачив. Не всіх однокласників навіть впізнає сьогодні", – вважає жінка.

Підземна школа в гімназії Миколаєва

У грудні підземний освітній простір відкрили в одній із гімназій Миколаєва – попередні чотири роки понад 400 учнів закладу навчалися онлайн.

Школярі зізнаються, що через відключення світла та повітряні тривоги навчатися стало складніше.

Школярка Діана мала труднощі під час онлайн навчання Фото: savED

"Дуже важко приєднуватися на уроки онлайн, коли немає світла. Якщо зарядки немає, то уроку теж немає. А потім це все треба наздоганяти самостійно, робити більше домашки", – поділилася 12-річна Діана.

Укриття в ліцеї в Миколаєві

Фото: savED Фото: savED Фото: savED

Завдяки читачам "Української правди" та благодійній організації Шона Пенна CORE Response вдалося обладанати для навчання понад 900 квадратних метрів укриття ліцею №55 в Миколаєві.

"Підземні класи облаштувати дорожче, ніж найпростіше укриття, але це функціональне рішення з точки зору освіти. Повноцінні підземні школи чи андеграундні садочки дозволяють цілий день навчати дітей без перерви під час тривог.

У нашому регіоні це критично важливо, оскільки балістика долітає сюди за лічені хвилини, а повітряні тривоги часті і тривалі", – пояснив радник голови Миколаївської ОВА Андрій Зінченко.

Нагадаємо, у квітні 2024 року в Харкові закінчили будівництво першої підземної школи – в її стінах зможуть навчатися 900 дітей у дві зміни.