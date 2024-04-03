У Харкові завершили будівництво першої підземної школи: як вона виглядає

Один із кабінетів у новій підземній школі у Харкові

У Харкові закінчили будувати першу підземну школу. Наразі тривають останні приготування перед відкриттям.

Як зазначив міський голова Ігор Терехов, приміщення звели з дотриманням усіх вимог безпеки.

Школу зможуть відвідувати 900 дітей, які навчатимуться у дві зміни. Для проведення уроків обладнали 20 кабінетів.

Перша підземна школа у Харкові Ігор Терехов

За його словами, набір учнів на наступний навчальний рік майже завершили. Цьогоріч школа готується прийняти 600 малих харків’ян.

"Ми плануємо продовжити будівництво подібних шкіл у інших районах міста, аби забезпечити усім нашим дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти", – зауважив Ігор Терехов.

Перша підземна школа у Харкові Ігор Терехов

Нагадаємо, у жовтні 2023-го року Терехов повідомляв, що будівництво школи планують завершити до нового року, а навчання у ній розпочнеться у березні 2024-го.

Також ми розповідали, що у Запоріжжі планують відкрити підземні школи. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров зазначав, що їх буде близько 50. Однак цифра не остаточна.