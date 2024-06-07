На могилу 21-річного азовця "Грінки" повернули вкраденого іграшкового собаку
На могилу загиблого воїна "Азову" Назарія Гринцевича ("Грінки") повернули його іграшкового собаку – сімейну реліквію.
Мати Назарія Мар'яна купила цього собаку на першу зарплату, коли хлопчику було півтора року. А коли 21-річний захисник "Азовсталі" загинув – поклала іграшку на могилу.
6 червня Мар'яна помітила наругу над місцем поховання сина у Вінниці: найцінніша для родини іграшка зникла.
"Коли Назар був маленький, я вимушена була йти на роботу. Заробила зарплату в 700 грн і купила собаку йому за 500 грн. Всі були в шоці, я робила з ранку до світанку, щоб прокормити дитину.
С*ки вкрали з могили! Беріть їжу, пийте, що хочте робіть, нащо собаку ви вкрали? Поверніть, бо і вас прокляну!" – написала жінка в соцмережах.
Мати Назарія також звернулася до місцевої влади Вінниці, вимагаючи привести "Алею Слави" до ладу. Наступного дня, після розголосу, жінка помітила, що іграшку повернули.
"Я щаслива! Я вимолила, викричала! Є моя собака ціла. Їжте, пийте, я все дозволяю. Не чіпайте святого!" – сказала жінка.
Нагадаємо, Назарій "Грінка" Гринцевич був одним із наймолодших оборонців "Азовсталі" під час боїв за Маріуполь, пройшов полон, а потім повернувся на фронт.
Разом з побратимами він створив підрозділ "Контакт 12", де був командиром взводу оптичних спостерігачів. 6 травня 2024 року 21-річний "Грінка" загинув на Луганському напрямку в Серебрянському лісі. З "Грінкою" попрощалися у Вінниці 10 травня.