На могилу 21-річного азовця "Грінки" повернули вкраденого іграшкового собаку

На могилу загиблого воїна "Азову" Назарія Гринцевича ("Грінки") повернули його іграшкового собаку – сімейну реліквію.

Мати Назарія Мар'яна купила цього собаку на першу зарплату, коли хлопчику було півтора року. А коли 21-річний захисник "Азовсталі" загинув – поклала іграшку на могилу.

6 червня Мар'яна помітила наругу над місцем поховання сина у Вінниці: найцінніша для родини іграшка зникла.

"Коли Назар був маленький, я вимушена була йти на роботу. Заробила зарплату в 700 грн і купила собаку йому за 500 грн. Всі були в шоці, я робила з ранку до світанку, щоб прокормити дитину.

С*ки вкрали з могили! Беріть їжу, пийте, що хочте робіть, нащо собаку ви вкрали? Поверніть, бо і вас прокляну!" – написала жінка в соцмережах.

Мати купила цю іграшку Назарію, коли йому було півтора року. Він дуже любив собак.

Мати Назарія також звернулася до місцевої влади Вінниці, вимагаючи привести "Алею Слави" до ладу. Наступного дня, після розголосу, жінка помітила, що іграшку повернули.

"Я щаслива! Я вимолила, викричала! Є моя собака ціла. Їжте, пийте, я все дозволяю. Не чіпайте святого!" – сказала жінка.

Нагадаємо, Назарій "Грінка" Гринцевич був одним із наймолодших оборонців "Азовсталі" під час боїв за Маріуполь, пройшов полон, а потім повернувся на фронт.

Разом з побратимами він створив підрозділ "Контакт 12", де був командиром взводу оптичних спостерігачів. 6 травня 2024 року 21-річний "Грінка" загинув на Луганському напрямку в Серебрянському лісі. З "Грінкою" попрощалися у Вінниці 10 травня.