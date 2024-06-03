Зірвав прапор і портрети: на Тернопільщині затримали чоловіка, який пошкодив могили військових

На Тернопільщині поліцейські встановили чоловіка, причетного до наруги над могилами військовослужбовців

На Тернопільщині викрили чоловіка, який познущався з чотирьох могил військовослужбовців і позривав портрети загиблих.

У нарузі над місцем поховання підозрюють 53-річного чоловіка, якого вже судили за майнові злочини, повідомили у поліції Тернопільської області.

"У понеділок 3 червня близько 12 години до співробітників Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на кладовищі у селищі Гусятин невідома особа вчинила наругу над чотирма могилами.

На місці події зафіксували чотири пошкоджені могили військовослужбовців, які загинули на війні", – кажуть правоохоронці.

На кладовищі були викинуті хрести, порозкидані підсвічники, зірвані портрети військовослужбовців та державний прапор України.

Читайте також : На Берковецькому цвинтарі у Києві діти обкрадали могили військових: поліція втрутилась

Правоохоронці стверджують, що наругу над могилами скоїв 53-річний житель одного із сіл громади, який раніше неодноразово був судимий за майнові злочини. Мотиви його вчинку з’ясовує поліція.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 КК України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).

Нині вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Якщо суд встановить провину чоловіка, йому загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали двох сестер, які "танцювали" біля поховань військових. А у Вінниці покарали підлітків, які знімали "тіктоки" на кладовищі.

Читайте також : У Дніпрі троє дітей повалили хрест на могилі військового: батьків притягнули до відповідальності