На Одещині чоловік ухилився від мобілізації нібито через віру, але на суді забув "Отче наш"

На Одещині судили військовозобов'язаного, який відмовився служити, посилаючись на "релігійні переконання", але не зміг назвати жодної молитви та імені священника.

Підсудний також відмовився від служби, оскільки він має двох дітей і наразі його дружина вагітна втретє, йдеться у вироку.

Кодимський районний суд Одеської області визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки ув’язнення.

Суд встановив, що 20 лютого 2024 року чоловік відмовився отримувати повістку про направлення до військової частини, посилаючись на свої релігійні переконання.

"Себе схарактеризував як православного християнина, але не зміг навести доводи, в чому саме ступінь його релігійних переконань вищий за рівень релігійних переконань інших військовозобов`язаних, які мобілізовані на військову службу та виконують свої обов`язки щодо захисту Батьківщини.

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На пропозицію суду не зміг повністю прочитати молитву "Отче наш" або будь-яку іншу відому йому молитву, а з десяти заповідей зміг назвати лише кілька найвідоміших (не вкради, не вбий)", – йдеться у вироку.

Суду чоловік заявив, що не може служити, бо для нього першочергове значення має жінка з дітьми, а "військова служба може поставити під загрозу його життя, а відтак і інтереси сім`ї".

Чоловік також казав, що не згоден із висновком ВЛК про його придатність до служби, але не оскаржував його, бо нібито не знав про таку можливість.

Дружина підсудного також розповіла, що не хотіла, щоб її чоловік ішов до війська, тому сказала йому писати відмову від служби. Жінка згадувала і про хвороби чоловіка (але не змогла назвати їх конкретно), і про його "релігійність".

Проте ні ухилянт, ні його дружина не змогли назвати імені жодного зі священників, яких нібито відвідував чоловік, коли ті приїжджали до церкви у селі.

Зрештою, суд визнав чоловіка винуватим в ухиленні від мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу). Фігуранту призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але він ще може оскаржити вирок.