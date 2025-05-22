На Одещині мати поранила сина-підлітка ножем у груди: її взяли під варту
У Болградському районі Одеської області затримали 50-річну жінку, яка під час сварки вдарила свого неповнолітнього сина ножем.
Юнака госпіталізували з проникаючим пораненням грудної клітки та пошкодженням легені, повідомляє поліція Одещини.
Інцидент стався в одному з населених пунктів Теплицької громади. За даними слідства, між жінкою та її сином виник побутовий конфлікт.
У момент сварки нетвереза мати схопила кухонний ніж і вдарила хлопця в груди. "Швидку" викликав батько підлітка.
Медики діагностували пошкодження легені та розвиток гемотораксу. Про випадок повідомили поліцію.
На місці події правоохоронці вилучили знаряддя злочину та направили його на експертизу. Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Фігурантці повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ст. 121 ККУ), що карається до 8 років позбавлення волі.
Суд обрав кривдниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.
Нагадаємо, раніше у Миколаєві поліція розслідувала побиття матір’ю 4-річної дівчинки: на тілі дитини виявили гематоми.