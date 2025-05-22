На Одещині мати поранила сина-підлітка ножем у груди: її взяли під варту

У Болградському районі Одеської області затримали 50-річну жінку, яка під час сварки вдарила свого неповнолітнього сина ножем.

Юнака госпіталізували з проникаючим пораненням грудної клітки та пошкодженням легені, повідомляє поліція Одещини.

Інцидент стався в одному з населених пунктів Теплицької громади. За даними слідства, між жінкою та її сином виник побутовий конфлікт.

У момент сварки нетвереза мати схопила кухонний ніж і вдарила хлопця в груди. "Швидку" викликав батько підлітка.

Медики діагностували пошкодження легені та розвиток гемотораксу. Про випадок повідомили поліцію.

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На місці події правоохоронці вилучили знаряддя злочину та направили його на експертизу. Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Фігурантці повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ст. 121 ККУ), що карається до 8 років позбавлення волі.

Суд обрав кривдниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві поліція розслідувала побиття матір’ю 4-річної дівчинки: на тілі дитини виявили гематоми.