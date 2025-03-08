На Одещині двоє підлітків фотографувалися з рушницею: один із них отримав поранення і загинув

На Одещині правоохоронці розслідують обставини загибелі 16-річного юнака, який отримав вогнепальне поранення з рушниці. Напередодні підліток разом із товаришем фотографувалися зі зброєю.

Інцидент трапився ввечері 7 березня в Подільському районі, розповіли в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

Тіло 16-річного юнака виявили вночі 8 березня після того, як поліціянти отримали звернення місцевої жительки.

За попередніми даними, двоє підлітків напередодні ввечері пішли до кар'єру, аби постріляти з рушниці. Також вони фотографувалися зі зброєю.

Під час позування один із підлітків випадково натиснув на курок, внаслідок чого його товариш отримав вогнепальне поранення.

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Тіло хлопця відправили на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті.

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"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 119 Кримінального кодексу України, якою кваліфікують вбивство через необережність", – додали правоохоронці.

У ГУНП зауважили, що в межах розслідування призначили низку інших експертиз, зокрема для дослідження зброї. Походження рушниці з'ясовують.

"Поліціянти закликають батьків контролювати дозвілля дітей, навчати правил поведінки з небезпечними предметами, зокрема пояснювати: виявлену зброю, бойові припаси чи вибухонебезпечні речовини не слід чіпати, про них відразу треба повідомити на спецлінію Національної поліції за номером 102 або Державної служби з надзвичайних ситуацій за номером 101", – наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, в лютому 2024 року під час прогулянки в лісі хлопчик натрапив на боєприпас часів Другої світової війни. Знахідку дитина принесла дорослим.