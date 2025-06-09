Один бив, інший фільмував: на Одещині через катування 12-річного підлітка затримали двох хлопців

На Одещині правоохоронці затримали двох підлітків, причетних до катування 12-річного хлопця. Один з них жорстоко побив потерпілого, а інший знімав знущання на відео.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, інцидент трапився наприкінці травня у Білгород-Дністровському районі. Однак про це стало відомо лише 8 червня – після того, як в одному з Telegram-каналів опублікували відео, зняте на місці злочину.

На відео видно, як юнак жорстоко б’є 12-річного хлопця, погрожує йому ножем, завдає йому ударів руками та ногами. Водночас інший хлопець знімає дійство на телефон, іноді сміється, вживає нецензурну лексику та не перешкоджає побиттю.

Потерпілий у цей час плаче, кричить і просить відпустити його додому. Утім, це не зупиняє кривдника і той продовжує знущання.

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Правоохоронці встановили особи зловмисників – ними виявилися двоє товаришів, яким 16 та 17 років. Їх затримали.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри в катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (частина 2 статті 127 Кримінального кодексу України), та обрання запобіжного заходу.

Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до десяти років. Слідство триває.