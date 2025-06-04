У Тернополі група підлітків побила дівчину: за справу взялася поліція

У Тернополі група підлітків жорстоко побила школярку. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Тернопільській області.

В одному з Telegram-каналів поліцейські виявили відео, на якому група підлітків завдає школярці тілесних ушкоджень. Зокрема дівчину били руками і ногами по обличчю, голові, а також тягали за волосся.

Поки одні діти завдавали потерпілій ударів, інші – спостерігали за цим та знімали дійство на телефон. Також на ролику можна почути нецензурну лексику.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (вчинення хуліганських дій групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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У коментарі для "УП. Життя" у ГУ НП у Тернопільській області розповіли, що вже встановлено осіб, причетних до побиття дівчини. Наразі з ними працюють поліцейські.

Раніше двоє дівчат-підлітків вчинили бійку у вагоні електрички. Поліція розслідує інцидент.