На Полтавщині підлітки побили однолітка і виставили відео в соцмережі: справу розслідує поліція

У місті Горішні Плавні, що на Полтавщині, група підлітків побила свого однолітка. Постраждалий потрапив до лікарні, а справу розслідує поліція.

Як повідомили правоохоронці Полтавщини, до них звернулася місцева мешканка. Вона заявила, що група осіб завдала тілесних ушкоджень її неповнолітньому синові. Подія відбулася у підвалі житлового будинку.

Процес знущання неповнолітні зняли на відео і опублікували ролик у соцмережах.

На ньому видно, як хлопця оточила група підлітків, які по черзі б’ють його по обличчю.

Працівники слідчо-оперативної групи встановили причетних – ними виявилися місцеві неповнолітні. Водночас потерпілий перебуває на лікуванні, кажуть поліціянти.

РЕКЛАМА:

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Раніше у селищі Котельва, що на Полтавщині, підлітки знущалися над 12-річним хлопчиком – його побили, зґвалтували палицею і зафільмували це на відео.