Скандал зі зґвалтуванням 12-річного хлопчика: кримінальну справу відкрили тільки після розголосу

Лише коли подія набула суспільного розголосу, відомості про неї внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Доповнено 01.09.24 о 12:26

У селищі Котельва, що на Полтавщині, підлітки знущалися над 12-річним хлопчиком: його побили, зґвалтували палицею і зафільмували це на відео.

Інцидент трапився ще в червні, однак ситуація набула розголосу лише тепер. У соцмережах вимагають справедливого покарання для кривдників підлітка.

У дописі, який з’явився у соцмережах 30 серпня, авторка Ярослава Скороход стверджує, що в червні на пляжі в Котельві троє місцевих хлопців вчинили приниження та сексуальне насильство над 12-річним підлітком. Свої дії вони знімали на телефон.

На підтвердження своїх слів вона наводить дані зі судового реєстру. Так, у двох постановах зазначено, що хлопці у середині червня вчинили "хуліганські дії" щодо малолітнього, зокрема, ображали його, "примушували оголятися, знімали з нього плавки та принижували".

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Крім того, один з них фільмував усе це на телефон, а потім поширив відео серед своїх знайомих.

До відповідальності притягнули батьків двох правопорушників, оскільки вони не досягли 16-річного віку. Їхніх визнали винними в невиконанні обов'язків щодо виховання дітей та призначили штраф. Одним – у розмірі 850 гривень, інші мають сплатити 1190 гривень.

Щодо третього хлопця, який, за словами авторки публікації, теж брав участь у знущанні над підлітком, інформації в реєстрі немає. Вона припускає, що це пов’язано з тим, що він уже досяг 18-річного віку.

Як повідомляє "Суспільне", 31 серпня під Котелевським відділенням поліції зібралися близько двадцяти людей, зокрема, матері неповнолітніх дітей – вони прийшли підтримати родину постраждалого хлопчика. Також люди вимагали якісного розслідування та справедливого покарання для кривдників.

На розголос відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, на місце події виїхав представник Уповноваженого у Полтавській області Владислав Носенко. Він з’ясував, що подія сталася ще в середині червня, однак правоохоронні органи про це факт дізналися лише 5 серпня. І навіть тоді вони не розпочали досудового розслідування, а склали адміністративні протоколи на батьків двох хлопців.

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"Батьки відбулися штрафом 850 грн! Третього хлопця на той час навіть не намагались встановити.

З яких це пір факти сексуального насильства над дітьми не розслідуються правоохоронними органами в межах кримінального провадження?" – запитує Лубінець.

Лише коли подія набула суспільного розголосу, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, але не за зґвалтуванням, а за частиною 4 статті 153 ККУ – вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо малолітньої особи.

Згідно з Кримінальним кодексом України, сексуальним насиллям вважають дії, не пов’язані з проникненням у тіло іншої особи без її добровільної згоди.

Санкція передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Лубінець також підготував лист до керівництва Національної поліції з вимогою провести службове розслідування та притягнути винних до відповідальності.

ДОПОВНЕНО. У коментарі "УП. Життя", Ярослава розповіла, що натрапила на відео у соцмережах. Жінка пояснює, що наважилася поширити деталі інциденту та інформацію про кривдників для того, аби винні понесли відповідальність.

Перед публікацією допису Ярославі вдалося поспілкуватися зі матір’ю Родіона, аби отримати від неї згоду. Тоді жінка розповіла про те, що не знала про заплановані судові засідання, за результатами яких батькам кривдників призначили штраф.

"Я відразу брала згоду на публікацію в мами. Вона дуже хоче, щоб винних покарали і позитивно ставиться до відкриття кримінального провадження", – зазначила жінка.

Авторка допису зауважила, що після публічного розголосу багато фахівців висловили бажання допомогти Родіону безкоштовно.

"Раніше матері допомагав адвокат, який найняла родина. Однак багато юристів запропонували свою допомогу. Тому ми працюємо над тим, щоб налагодити зв’язок із безкоштовними адвокатами", – додає Ярослава.

Жінка розповіла, що 1 вересня збирається особисто навідатися до хлопця, аби передати йому подарунки від небайдужих та поспілкуватися з його мамою.

"УП. Життя" звернулася за коментарями до поліції Полтавської області і поки чекає на відповіді.

Примітка: текст доповнено. Додано коментар Ярослави Скороход.