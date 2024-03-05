На супутнику Юпітера менше кисню, ніж вважали раніше – дослідження

На крижаній поверхні супутника Юпітера Європі менше кисню, ніж вчені вважали дотепер. Це зменшує шанси віднайти життя в його "підземному" океані.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в науковому журналі Nature Astronomy, повідомляє The Guardian.

Астрономи проаналізували дані, зібрані у 2022 році космічним апаратом NASA "Юнона" під час його прольоту повз супутник Юпітера Європу. Відстань між ними тоді була лише 353 кілометри.

За підрахунками вчених, щосекунди на поверхні Європи виробляється від 6 до 18 кілограмів кисню. Однак попередні оцінки були значно більшими – 1100 кілограмів за секунду.

Як зазначають дослідники, це вказує на менші можливості для підтримки життя.

При цьому, за словами науковця NASA Кевіна Хенда, навіть за повної відсутності кисню мікроби все ще можуть існувати в океані. Вважається, що він розташований на глибині багатьох кілометрів під замерзлою корою. Робити висновки щодо інших організмів поки не можна.

Восени NASA планує запустити новий космічний апарат Europa Clipper, який здійснить десятки близьких прольотів повз Європу для подальших досліджень.

Нагадаємо, телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера.