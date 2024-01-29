Дає надію на існування життя: один з кратерів на Марсі, ймовірно, був заповнений водою

Марсохід Perseverance міг натрапити на ознаки життя на Марсі. Його прилади підтвердили, що принаймні один кратер на червоній планеті дуже давно був заповнений водою.

Про це повідомляє Science Alert із посилання на дослідження, опубліковане у науковому журналі Science Advances.

Раніше вчені помітили, що поверхня кратера Джезеро має ознаки висохлого озера, яке живилося давньою річкою. Саме тому в лютому 2021 року для його дослідження відправили марсохід.

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"З орбіти ми можемо бачити безліч різних відкладень, але ми не можемо сказати напевно, чи це початковий стан, чи завершення довгої геологічної історії. Щоб дізнатися, як ці речі утворилися, нам потрібно зазирнути під поверхню", – сказав співавтор дослідження Девід Пейдж з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Марсохід Perseverance. Фото: NASA/JPL-Caltech

Головною суперсилою марсохода на прізвисько "Персі" є ґрунтопроникний радар. Він здатний виявляти лід, воду або сіль на глибині понад 10 метрів, а також наносити на карту шари ґрунту і гірських порід на глибині до 20 метрів.

Більшу частину минулого року "Персі" рухався вздовж західного краю кратера Джезеро і використовував свій радар для зондування поверхні під ним.

Зібрані дані дали змогу зазирнути під марсіанську поверхню – саме в те місце, де могло бути озеро.

Підземні зображення свідчать, що здогадка вчених була правильною. Дослідники знайшли докази того, що кратер віком 4 мільярди років, утворений ударом астероїда, був заповнений менш давніми відкладеннями та гірськими породами.

У кратер їх могли занести вода або вулканічна активність. Однак дані з "Персі" свідчать про те, що перший варіант більш імовірний.

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Озеро могло займати значну частину Джезеро, можливо, простягаючись на 7 кілометрів усередину. З плином часу рівень води в ньому змінювався. Проте для підтвердження цього потрібні подальші дослідження.

Якщо Марс хоч трохи схожий на Землю, то таке водне середовище було б ідеальним місцем для формування мікробного життя.

"Персі" вже пробурив і взяв кілька зразків осадових порід саме з цього місця. Його інвентар заповнений на 60%. Деякі з зібраних зразків навіть мають ознаки органічних сполук. Однак поки неможливо сказати, походять вони з біологічних чи геологічних джерел.

"Ця послідовність подій посилює уявлення про те, що кратер Джезеро зафіксував багату геологічну історію, яка була зумовлена масштабними змінами в марсіанському середовищі.

Для повнішого розуміння цих подій, можливо, доведеться дочекатися повернення та аналізу зразків Perseverance", – йдеться у статті.

Нагадаємо, вчені назвали тварин, які можуть першими оселитися на Марсі та Місяці.