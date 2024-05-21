Через сильну турбулентність: на рейсі до Сінгапура загинув 73-річний британець

Літак до Сінгапура через турбулентність здійснив екстрену посадку в аеропорту Бангкока

На борту літака компанії Singapore Airlines, що зіткнувся з сильною турбулентністю в небі над Азією, загинула людина.

Про це повідомили в авіакомпанії.

Зазначається, що через турбулентність літак Boeing 777-300ER, що прямував з Лондона до Сінгапура, був змушений відхилитися від маршруту та здійснити екстрену посадку в аеропорту Суварнабхумі в Бангкоку.

За даними Singapore Airlines, на борту перебували 211 пасажирів і 18 членів екіпажу. Внаслідок інциденту кілька пасажирів отримали травми, а одна людина загинула.

Як повідомляє BBC, загиблий пасажир – 73-річний британець. За попередніми даними, під час сильного трясіння він не був пристебнутий ременем безпеки.

Люди, які перебували на борту, повідомили BBC, що під час декількох секунд падіння літака чули жахливі крики і звук удару. Дехто з них через вдаряння об полиці та лампи в салоні літака отримав травми голови.

Видання зазначає, що 31 пасажир госпіталізований. Решті надають необхідну допомогу в міжнародному аеропорту в Бангкоку.

Авіакомпанія Singapore Airlines зазначила, що співпрацює з місцевою владою Таїланду для надання необхідної медичної допомоги й направляє команду в Бангкок для надання додаткової підтримки.

Нагадаємо, турбулентність – це порушення повітряного потоку в атмосфері. Її можуть спричиняти різні фактори: від погодних умов до ландшафту місцевості, над якою пролітає літак.

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