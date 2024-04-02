Суд на Рівненщині зобов'язав прочитати "Кайдашеву сім'ю" чоловіка, який обікрав сестру

На Рівненщині місцевий житель виніс з успадкованого сестрою будинку садовий інвентар.

За це суддя призначив йому рік іспитового терміну та зобов'язав прочитати роман Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я", йдеться у вироку.

У суді сестра звинувачувала брата у крадіжці інвентарю на суму понад 6 тисяч гривень. Серед приладдя були ножівки по дереву та металу, ломи, пласкогубці, цвяхи, саморізи, газовий та розвідний ключі, зубрила, сокири, кусачки та навіть плетений кошик.

Обвинувачений стверджував, що забрав лише своє майно. Він нібито придбав його, поки жив у будинку.

Їхня мати померла 4 роки тому. Вона склала заповіт лише на доньку, а сину не залишила нічого, бо той погрожував, що відбере або спалить будинок. Перед крадіжкою "своїх" речей чоловік попередив сестру, що прийде. Однак у день його візиту вдома нікого не було.

Тож 25 травня 2023 року чоловік зайшов на приватну територію, зірвав з господарської будівлі замок і забрав приладдя. Потім він "зламав" двері будинку та виніс плужок і огортач, які також нібито належать йому.

На відчайдушний крок його підштовхнула інформація про намір сестри продати успадкований будинок.

Потерпіла у суді зазначила, що про візит брата не знала – їй повідомила сусідка, яка побачила вирвані двері сараю.

За словами жінки, брат неодноразово приїжджав до неї після того, як її чоловіка мобілізували до ЗСУ, зривав замки, викидав речі, писав повідомлення з погрозами та побажаннями смерті.

Обвинувачений свою вину визнав і щиро розкаявся, тож суддя замість 5 років ув'язнення призначив йому іспитовий термін та читання української класики.