У Львові затримали чоловіка за крадіжки у дітей: йому загрожує до 8 років в’язниці

У Львові затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжках телефонів, навушників та інших речей у дітей, поки ті грали в ігри.

Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення, повідомляють в поліції Львівської області.

Правоохоронці з’ясували, що 19 червня близько 20:00 на вулиці Морозенка у Львові двоє місцевих хлопчиків 10-ти та 12-ти років грались на майданчику.

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Кожен з них із собою мав сумку, в якій був мобільний телефон, навушники, ключі та кишенькові гроші.

Під час гри діти відбігли від своїх речей, залишивши їх без нагляду, а коли повернулись, то побачили що їх немає. Матері дітей звернулись до поліції.

За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 35-річний львів’янин. Під час обшуку в чоловіка знайшли й вилучили речові докази.

Чоловіка затримали за статтею 185 ККУ (крадіжка). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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