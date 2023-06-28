У Львові затримали чоловіка за крадіжки у дітей: йому загрожує до 8 років в’язниці

У Львові затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжках телефонів, навушників та інших речей у дітей, поки ті грали в ігри.
Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 8 років ув'язнення, повідомляють в поліції Львівської області.
Правоохоронці з’ясували, що 19 червня близько 20:00 на вулиці Морозенка у Львові двоє місцевих хлопчиків 10-ти та 12-ти років грались на майданчику.
Кожен з них із собою мав сумку, в якій був мобільний телефон, навушники, ключі та кишенькові гроші.
|Фото: pressmaster/Depositphotos
Під час гри діти відбігли від своїх речей, залишивши їх без нагляду, а коли повернулись, то побачили що їх немає. Матері дітей звернулись до поліції.
За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 35-річний львів’янин. Під час обшуку в чоловіка знайшли й вилучили речові докази.
Чоловіка затримали за статтею 185 ККУ (крадіжка). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Києві судитимуть чоловіка, який побив двох підлітків у скейт-парку.
Читайте також: У Львові засудили серійного крадія килимків для витирання ніг