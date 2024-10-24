На Рівненщині дворічному хлопчику викололи око: за справу взялася поліція

У Рівненській області дворічний хлопчик потрапив до лікарні з травмою ока, ранами вуха та іншими тілесними ушкодженнями. Соціальні служби припускають, що дитина могла постраждати від домашнього насильства.

Про інцидент повідомили у поліції Рівненщини.

Правоохоронці розповіли, що 16 жовтня до них надійшло звернення від медиків Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні.

"Одразу до медзакладу прибули правоохоронці, які виявили й інші тілесні ушкодження, тож за місцем проживання невідкладно скерували слідчо-оперативну групу та ювенальну превенцію", – йдеться у повідомленні.

На обліку сім’я не перебуває. Проте матір неодноразово притягували до адміністративної відповідальності, додали у поліції.

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Наразі розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною).

На інцидент відреагувала й директорка Рівненського міського центру соціальних служб Ліана Диновська.

У коментарі для "УП. Життя" жінка розповіла, що дізналася про інцидент від небайдужих громадян, які потрапили в ту саму лікарню, що й травмований хлопчик.

"Фахівці Рівненського міського центру соціальних служб виїхали до тимчасового місця проживання родини. З ними не вдалося поспілкуватися.

Сусіди нібито не знали, що там відбувається щось погане. Вони характеризують цю сім’ю як не зовсім благополучну, там нібито часто лунали сварки. Чи були бійки – невідомо", – каже Ліана.

Жінка додала, що особисто приїхала в лікарню, щоб поспілкуватися з матір’ю постраждалої дитини. У медзакладі хлопчик перебуває з нею.

"За її словами, таке з ним могла зробити 30-річна донька її свекрухи, яка є агресивною. Утім, стверджувати точно вона не може: не пам’ятає, що відбулося. Адже усі три жінки були в стані сильного алкогольного сп’яніння.

Вважаю, що між собою вони домовилися не говорити про події того дня, бо розуміють, що за це передбачене покарання", – припускає Диновська.

Як стверджує матір дитини, травми малечі наніс інший 5-річний хлопчик колесом від іграшкової машини. Діти нібито разом гралися у кімнаті.

"З метою встановлення всіх обставин інциденту залучили й працівників служби у справах дітей: потерпілого хлопчика та його 3-річного братика вилучили", – повідомили у поліції.

Редакція "УП. Життя" також зверталася за коментарем до директорки служби у справах дітей у Рівному, проте там відмовилися надавати будь-яку інформацію поки триває слідство.