На Рівненщині померло одномісячне немовля: батьки звинувачують лікарів

На Рівненщині померло місячне немовля, яке одразу після народження впало в кому.

Батьки дівчинки звинувачують у цьому медиків, повідомляють в поліції Рівненської області.

За даними правоохоронців, дитина з’явилася на світ 17 січня. Одразу після народження дівчинка впала в кому, і її госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

Врятувати життя немовляти не вдалося – 21 лютого немовля померло.

Батьки дівчинки звернулися до поліції.

"Батьки впевнені, що втратили доньку через недбалість медичних працівників пологового відділення міста Острог, тому звернулися із відповідною заявою у поліцію", – повідомляють правоохоронці.

За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 КК України) слідчі розпочали досудове розслідування.

У коментарі "УП. Життя" речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька уточнила, що дівчинка весь час перебувала в пологовому відділенні.

"Призначена судово-медична експертиза, яка встановить причину смерті дитини. Після цього будемо діяти далі в рамках кримінально-процесуального кодексу", – зазначила речниця.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині судитимуть жінку, яка не звернулася за медичною допомогою для хворого двомісячного сина до лікаря, що призвело до смерті дитини.