У Тернополі під час лікування зубів помер маленький хлопчик: причину з’ясовує поліція

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
23349
14 листопада 2023

У Тернополі помер хлопчик віком рік і 10 місяців, якому хотіли почистити карієс в одній з місцевих клінік.  

Однак, під час процедури дитині стало зле, повідомляють в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області. 

Як встановили правоохоронці, мама привезла сина в державну клініку, аби прибрати дитині карієс із зубів. 

Реклама:

Оскільки дитині був рік і десять місяців, медики сказали, що такі процедури проводяться лише під наркозом. 

Фото: yoh4nn/Getty Images 

Перед операцією родині дали направлення для здачі аналізів. 

Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск, в результаті чого хлопчика госпіталізували в реанімаційне відділення. 

Хлопчика не змогли вивести з наркозу, пізніше він помер. 

"Причина смерті стане відома після проведення розтину", – зазначили правоохоронці. 

Слідчі відкрили справу відповідно до частини 2 статті 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником) ККУ.

Реклама:

У коментарі "УП.Життя" речник поліції Тернопільщини Сергій Крета розповів, що випадок трапився в обласній дитячій лікарні.  

"Після інциденту мамі хлопця стало зле, деякий час вона перебувала в реанімації. Дитині, за попередніми даними, встигли почистити усі зуби крім одного. Під час чистки останнього в дитини почав падати тиск", – додав речник.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині судитимуть жінку, яка не звернулася за медичною допомогою для хворого двомісячного сина до лікаря, що призвело до смерті дитини.

Читайте також: Електрична зубна щітка стирає емаль? Що треба знати про чищення зубів для дорослих і дітей


Реклама:


Реклама:
 1140
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 6287
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 6984
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький