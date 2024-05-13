Вчені зафіксували на Сонці два потужні спалахи, які спричинила гігантська пляма
На вихідних дослідники зафіксували два потужних спалахи на Сонці, спричинені велетенською плямою AR3664.
Після колосального спалаху класу X5.8 вчені також зафіксували спалах типу X1.5 (найпотужніший з усіх), повідомляє Space.
За даними Центру прогнозування космічної погоди NOAA (SWPC), динамічний спалах стався пізно ввечері 10 травня з області Сонця під назвою AR3664, що у 15 разів більша за Землю.
Спалах досягнув піка о 21:23 за літнім східним часом (04:23 наступного дня за Києвом) і був зареєстрований як потужний спалах класу X5.8.
Унаслідок цього явища на деяких ділянках освітленої Сонцем сторони Землі тимчасово або повністю зникли високочастотні радіосигнали.
Наступний спалах X1.5 зафіксували о 7:44 ранку за східним часом (2:34 за Києвом), повідомили представники NASA.
За прогнозами SWPC, пляма AR3664 залишатиметься активною найближчим часом. Вчені очікують більше потужних спалахів, зокрема, класів M і X.
Спалахи X-класу є найсильнішими типами сонячних вивержень, які можуть тривати від кількох хвилин до кількох годин.
"Спалахи і сонячні виверження можуть впливати на радіозв'язок, електромережі, навігаційні сигнали і створювати ризики для космічних апаратів і астронавтів", – кажуть у NASA.
Нагадаємо, раніше космічне агентство зробило знімки велетенської плями, яка може посилювати явище північного сяйва на Землі, за допомогою космічного корабля Solar Dynamics Observatory.
А минулого року вчені заявили, що кількість сонячних плям на розпеченій зірці досягла 20-річного максимуму, а отже Сонце наближається до свого піку вибухонебезпечності.