У 15 разів більша за Землю і продовжує рости: NASA показало гігантську пляму на Сонці

Сонячна пляма має ширину в 200 тисяч кілометрів і не припиняє рости.

За допомогою космічного корабля Solar Dynamics Observatory NASA зробили знімки велетенської сонячної плями під назвою AR3664. Зараз ця ділянка в 15 разів більша за Землю і продовжує рости.

Про можливість побачити сонячну пляму повідомляє Space.com. Ролик, створений на основі фотографій поверхні Сонця, дає можливість спостерігати за еволюцією сонячної плями у сповільненому режимі.

Завдяки значним розмірам цю ділянку поверхні Сонця можна також побачити на власні очі. Однак слід подбати про безпеку очей, щонайменше вберігши себе окулярами, спеціально призначеними для спостереження за сонячним затемненням.

Науковці заявляють, що сонячна пляма збільшилася до 200 тисяч кілометрів у ширину і не припиняє збільшуватися.

Згідно з даними spaceweather.com, наразі ділянка має такі ж розміри, як і сонячна пляма, пов’язана з подією Керрінгтона 1859 року, також відомою як Сонячний супершторм, – найпотужнішою геомагнітною бурею в історії спостереження.

AR3664 не тільки має значні розміри, а й вражає активністю: сонячна пляма продовжує запускати потужні сонячні спалахи (вибухові процеси виділення енергії) та викиди корональної маси (сонячної плазми). Наслідки діяльності AR3664 можуть посилити явище північного сяйва на Землі.

У NASA заявили, що слідкують за цією областю поверхні Сонця. Дослідники очікують, що сонячна активність залишатиметься високою протягом 11 та 12 травня, і припускають, що AR3664 може виділити ще більшу кількість спалахів та викидів корональної маси.

Сонячні плями – це темні ділянки на сонячній поверхні, що мають аномально сильне магнітне поле. Вони, як правило, не перевищують розміру Землі. Разом із збільшенням плями зростає її магнітна сила і ризик додаткових сонячних спалахів, які можуть вплинути на радіозв’язок, електромережі, навігаційні сигнали та становити ризик для космічних кораблів і астронавтів.

Раніше Зонд Європейського космічного агентства зробив знімки поверхні Сонця у вражаючих деталях.