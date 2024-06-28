Чоловікові, який виготовляв зброю для захисту від росіян, загрожує до семи років ув'язнення

Віталій Куколь на початку повномасштабного вторгнення готувались обороняти від російських військ та власноруч зробив для цього зброю

Мешканець Кам’янки, що на Сумщині, на початку повномасштабного вторгнення виготовив вибухівку та озброєння, щоб захистити село від російських окупантів. Тепер його судять за зберігання зброї.

Справу Віталія Куколя розглядає Тростянецький суд, сьогодні відбулося чергове засідання, повідомляє "Суспільне".

Восени 2023 року пан Віталій розповів журналістав про те, як з односельцями на початку повномасштабного вторгнення готувались обороняти від російських військ Кам’янку. Показував і власноруч зроблену для цього зброю.

25 лютого 2022 року він виготовив одноствольний дульнозарядний пістолет із гнотовим запаленням й одноствольну дульнозарядну рушницю з капсульним механізмом запалювання.

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Також чоловік замінував шлях між окупованим Тростянцем і Кам’янкою, допомагав виводити людей з окупації та співпрацював з 93-ю бригадою "Холодний яр".

Зброєю Віталій так і не користувався. Він каже, що планував віддати її до музею.

На переконання прокурора, Куколь порушив статтю про незаконне поводження зі зброєю.

"Обвинувальний акт стосується скоєння кримінальних правопорушень, скоєних ч. 1 ст. 263 Кримінального Кодексу України та ч. 1 ст. 263 прим. ККУ. Це безпосередньо за фактом зберігання вибухових речовин, а також за фактом виготовлення боєприпасів та безпосередньо вогнепальної зброї", – стверджують в Охтирській прокуратурі.

Чоловік відмовляється визнавати провину у виготовленні зброї стверджуючи, що діяв у виключно оборонних цілях під час війни.

У разі доведення провини йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

До наступного засідання, яке призначене на 22 серпня, суд планує дослідити речові докази та допитати свідків, а також самого обвинуваченого.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на цей випадок. Він зазначив, що взяв справу Куколя під особистий контроль.

На його думку, чоловік виконував свій обов'язок, захищаючи село, відповідно до статті 17 Конституції України. Омбудсмен обіцяв вжити всіх заходів для захисту прав Віталія Куколя.

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