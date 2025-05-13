На Тернопільщині 72-річний чоловік отримав свій перший український паспорт

На Тернопільщині 72-річний чоловік отримав свій перший паспорт громадянина України. Раніше він використовував документи зразка СРСР.

Про це розповіли в міграційній службі Тернопільської області.

Паспорт громадянина України 72-річному мешканцю Тернопільщини оформили на підставі рішення суду, яке встановило, що чоловік станом на 1991 рік дійсно постійно проживав у країні.

У міграційній службі Тернопільщини також зауважили, що випадок чоловіка непоодинокий – є ще чимало людей, які вчасно не замінили паспорти громадян СРСР зразка 1974 року на документи незалежної України.

Нагадаємо, у квітні 2024 року 98-річна мешканка Донеччини самостійно вийшла з окупованого села, подолавши 10 кілометрів. Її документи знищили росіяни, однак згодом жінка отримала новий паспорт.