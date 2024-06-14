98-річна бабуся, яка самотужки вибралася з окупації, отримала новий паспорт

На Дніпропетровщині 98-річній Лідії Степанівні, яка у квітні сама вийшла з окупованого села на Донеччині, відновили та видали новий паспорт. Її старі документи знищили окупанти.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

"Так, 11 червня у Першотравенському відділі ГУ ДМС у Дніпропетровській області видали паспорт громадянки України 98-річній Лідії Степанівні, яка, ризикуючи життям, з окупованого Очеретиного дійшла пішки через лінію фронту до позицій ЗСУ", – зазначили у держустанові.

Відтепер старенька мешкає на Дніпропетровщині у своїй новій домівці Державна міграційна служба України

Раніше історія старенької зворушила всю країну. 98-річна жінка пішки без їжі, води та рідних подолала під обстрілами 10 кілометрів важкого шляху, щоб вибратися з окупованої частини Очеретиного та дістатися території підконтрольної Україні.

Потім її помітили військові і передали евакуаційній групі "Білий Янгол".

Росіяни знищили будинок, який жінка збудувала сама. Вона каже, що її село зазнало значно гірших руйнувань, аніж за часів Другої світової війни.

Тож згодом компанія Monobank разом з партнерами придбала бабусі нову оселю. Відтепер вона мешкає у Дніпропетровській області.