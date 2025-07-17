На Тернопільщині жінка через ревнощі підпалила суперницю: їй загрожує ув'язнення

На Тернопільщині 53-річна місцева жителька облила бензином і підпалила іншу жінку. Потерпіла отримала численні термічні опіки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Тернопільській області.

За даними поліції, 16 липня близько 11-ї години вечора до місцевих правоохоронців надійшло повідомлення про те, що у полі поблизу села Посухів у важкому стані виявили обгорілу 37-річну місцеву жительку.

Жінку негайно госпіталізували до лікарні. Медики діагностували у неї близько 90% опіків поверхні тіла.

"Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що потерпілу облила бензином та підпалила під час конфлікту 53-річна жителька Бережан. Зловмисницю затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

РЕКЛАМА:

За попередніми даними, між жінками виник конфлікт на ґрунті ревнощів", – розповіли поліцейські Тернопільщини.

Наразі фігурантці інкримінують замах на умисне вбивство. Вирішується питання про повідомлення їй підозри та обрання запобіжного заходу. За скоєне жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Раніше на Київщині чоловік зарізав доньку та хотів отруїти сина газом через ревнощі до дружини, яка поїхала за кордон.