У Львові дівчина через ревнощі побила хлопця букетом троянд і залізною палицею: її судили

У Львові дівчина побила хлопця букетом троянд по голові, руках і спині, а потім ще 10 разів вдарила залізною палицею через ревнощі.

У справі йдеться, що інцидент стався 6 грудня 2024 року на вулиці Святого Теодора 11/21.

Після побиття на тілі чоловіка були численні синці, підшкірні крововиливи, садна та подряпини. Чоловік зняв побої та звернувся в поліцію, пише ZAXID.NET.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу (умисне легке тілесне ушкодження).

Запобіжний захід не обирався, а прокуратура просила про розгляд обвинувального акта у спрощеному провадженні (без засідання в залі суду).

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Жінка повністю визнала свою провину та погодилася на спрощений розгляд. Суд врахував її щире каяття, а також відсутність обставин, що могли б обтяжувати покарання.

Зрештою, фігурантці призначили 100 годин виправних робіт, але вона ще може подати апеляцію.

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Нагадаємо, раніше у львівському готелі чоловіка побили та зґвалтували до смерті: підозрюваний уже в СІЗО.