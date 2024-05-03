На окупованих територіях бойовики проводять уроки для українських дітей
На захоплених Росією українських територіях колаборанти змушують "добровольців" армії РФ виховувати з українських дітей "патріотів Росії".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Так, нещодавно у Новософіївській школі на тимчасово окупованій Херсонщині для учнів провели лекцію, присвячену темі війни. Такі заходи стали систематичними у закладах освіти на ТОТ, кажуть у ЦНС.
Крім того, основними предметами у школах є російська мова та історія.
"Діти цілими днями змушені вивчати подвиги "дідів, що воювали" та "вєлікій русскій язик", – зазначають у Центрі.
Натомість уроки математики, фізики, хімії у старших класах інколи взагалі не проводять через дефіцит кадрів – більшість педагогів не хочуть співпрацювати з окупаційною владою.
Фахівці нагадують, законодавство України передбачає покарання за співпрацю з армією РФ. Там закликають повідомляти про російських військових, колаборантів та окупантів в анонімний чат-бот.
Раніше ми розповідали, що в окупованому Луганську росіяни перепрофілюють вчителів української мови викладати російську.
А у школи на тимчасово окупованій Луганщині росіяни завезли словники, де зібрані "основні терміни що мають відношення до сфери державної політики щодо захисту традиційних російських духовно-моральних цінностей, культури та історичної пам’яті".