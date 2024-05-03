На окупованих територіях бойовики проводять уроки для українських дітей

На тимчасово окупованих територіях бойовики проводять лекції про війну для українських дітей

На захоплених Росією українських територіях колаборанти змушують "добровольців" армії РФ виховувати з українських дітей "патріотів Росії".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, нещодавно у Новософіївській школі на тимчасово окупованій Херсонщині для учнів провели лекцію, присвячену темі війни. Такі заходи стали систематичними у закладах освіти на ТОТ, кажуть у ЦНС.

Крім того, основними предметами у школах є російська мова та історія.

"Діти цілими днями змушені вивчати подвиги "дідів, що воювали" та "вєлікій русскій язик", – зазначають у Центрі.

Натомість уроки математики, фізики, хімії у старших класах інколи взагалі не проводять через дефіцит кадрів – більшість педагогів не хочуть співпрацювати з окупаційною владою.

Фахівці нагадують, законодавство України передбачає покарання за співпрацю з армією РФ. Там закликають повідомляти про російських військових, колаборантів та окупантів в анонімний чат-бот.

Раніше ми розповідали, що в окупованому Луганську росіяни перепрофілюють вчителів української мови викладати російську.

А у школи на тимчасово окупованій Луганщині росіяни завезли словники, де зібрані "основні терміни що мають відношення до сфери державної політики щодо захисту традиційних російських духовно-моральних цінностей, культури та історичної пам’яті".