В окупованому Луганську росіяни перепрофілюють вчителів української мови викладати російську

У тимчасово окупованому Росією Луганську вчителів української мови і літератури росіяни відправляють на перепрофілювання. Курси для зміни кваліфікації триватимуть 256 годин.

Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація.

Там зазначають, що на перепрофілювання направляють, зокрема, педагогів, які мають диплом про освіту "Українська мова та література", а також тих, хто не проходив курси підвищення кваліфікації після 2014 року.

"Виш, який загарбники називають Луганським державним педагогічним університетом, що діє на окупованій території, проводить безкоштовне профнавчання за напрямами "російська мова та література" та "дошкільна освіта".

Кадри для пропаганди серед школярів там готові штампувати за 256 годин. Саме стільки тривають ці курси", – стверджують у Луганській обласній державній адміністрації.

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В ОДА також розповіли, що у 2023 році в "ЛНР" не використали 99% коштів, які мали спрямувати на ліки, передбачені програмою реімбурсації. Їх люди мали отримати за пільговими рецептами, зокрема, безкоштовно.

"Не використали, бо не схотіли. Через бездіяльність місцевого "мінздраву" населення, яке упродовж багатьох років ставало учасником програми реімбурсації, вимушене було купувати необхідні для життя медичні препарати за власний кошт. Вибору їм не залишили", – кажуть у Луганській ОДА.