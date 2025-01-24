На узбережжі Одещини виявили мазут, ймовірно, із затонулих танкерів РФ: реакція ОВА та Держекоінспекції

На узбережжі Одещини виявили масштабне забруднення мазутом, ймовірно, спричинене аварією російських танкерів у Керченській протоці. Таким чином у Чорне море потрапили нафтопродукти.

Про це повідомив науковець та начальник науково-дослідного відділу Національного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

У коментарі "Суспільному" науковець розповів, що мазут виявили на одній із баз в рекреаційній зоні "Катранка". За його словами, протяжність забруднення – понад кілометр.

"Протяжність дуже велика, ми не маємо ресурсів під'їхати – там пісок. Будемо працювати і, може, до вечора (24 січня – ред.) ще буде якась інформація. Зараз кілометр точно забруднений вже. Це з Керченської протоки, іншого варіанту не може бути".

Наразі адміністрація Національного парку "Тузлівські лимани" готує документи, щоб проінформувати департамент екології Одеської військової адміністрації та Держекоінспекцію", – сказав Русєв.

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Як відреагували в Одеській ОВА та Державній екологічній інспекції

На ситуацію відреагували у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. У коментарі "Суспільному" там розповіли, що станом на 10 годину ранку 24 січня звернень про вияв забруднення на одеському узбережжі не зафіксували, але фахівці здійснять виїзд для фіксації та відбору проб води.

Водночас директорка департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Ірина Шатохіна зазначила, що станом на 10:00 24 січня повідомлень про потрапляння мазуту на територію Одещини не було, але у випадку якщо це трапиться, "область готова реагувати".

Аварія російських танкерів: що відомо

15 грудня вранці стало відомо, що два російські танкери з тоннами мазуту потрапили в шторм, розламалися навпіл та затонули поблизу Керченської протоки. Внаслідок цього мазут почав витікати у воду.

Керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великобританії Пол Джонстон заявив, що потрапляння нафтопродуктів до моря може мати серйозні наслідки для екології.

6 січня у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України повідомили, що нафтопродукти "підійшли" до південного узбережжя Криму, а біля Севастополя виявили мазутні плями довжиною до 15 кілометрів.

Невдовзі, 13 січня, мазут з російських танкерів "дістався" берегів Азовського моря.