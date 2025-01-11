Наслідки аварії російських танкерів: на Одещині помітили "мазутних" птахів, один із яких помер

На території Національного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, виявили "мазутних" птахів – пернатих, обмазаних маслянистою рідиною. Ймовірно, тварини прилетіли з місць аварії двох російських танкерів, внаслідок яких у Чорне море потрапили нафтопродукти.

Останній випадок трапився 9 січня, коли в "Тузлівських лиманах" знайшли птаха виду велика пірникоза, пір'я якого було вимащене в мазуту, розповіли в Нацпарку.

Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"/Facebook Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"/Facebook Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"/Facebook

Там припускають, що пернатий прибув із місць розлому танкерів РФ з тоннами мазуту, адже великі пірникози здатні літати швидко та долати великі відстані.

Раніше в парку помітили великого баклана, який, схоже, потрапив у подібну ситуацію. Однак цього птаха не вдалося дістати з води.

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Один із пернатих не вижив. Його працівники "Тузлівських лиманів" відправлять на дослідження в Український центр екології моря". Очікується, що тамтешні фахівці зможуть провести лабораторні дослідження, аби виявити нафтопродукти та встановити їхній зв'язок із аварією російських танкерів.

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Доктор біологічних наук, науковець Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України Павло Гольдін вважає, що наслідки забруднення мазутом у Чорному морі триватимуть щонайменше 20 років.

Про це повідомили в громадські організації "Кримськотатарський ресурсний центр".

"Ми це бачимо на прикладі попередніх великих мазутних аварій, як у Чорному морі, так і за його межами. Наприклад, наслідки аварії 2007 року в Керченській протоці спостерігаються й досі", – пояснив науковець.

Він додав, що мазут після аварії російських танкерів уже досягає західного узбережжя Криму і здатний поширюватися далі на захід – до Одеської області.

При цьому в північно-східних водах фіксують підвищену смертність дельфінів, причини загибелі яких поки не відомі. Науковець НАН припускає, що ссавці можуть помирати не лише через мазут у Чорному морі, а й токсичний вплив суден, ракетні обстріли чи спалахи інфекцій, які періодично трапляються.

"Немає впевненості, що дельфіни гинуть саме через гостре отруєння мазутом, хоча виключити це неможливо. Для з’ясування причин потрібні лабораторні дослідження, які можуть тривати місяцями", – розповів Павло Гольдін.

За його словами, забруднення моря нафтопродуктами здатне досягти берегів Туреччини, Грузії та Румунії, а його наслідки можуть вплинути на фауну та економіку, зокрема через зниження рибальства. Павло Гольдін зауважив, що через аварію морська риба та молюски можуть містити токсичні речовини.

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Зоолог вважає, що екологічна катастрофа такого масштабу – безпрецедентна для Чорного Моря.

"Хочу підкреслити, що це рекордний за кількістю витоків мазуту випадок в історії Чорного моря, тобто катастрофу такого рівня Чорне море ще не знало ані за кількістю, ані за площею поширення. І мені дуже важко прогнозувати, як саме можна впоратися з очисткою", – зауважив зоолог.

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року в Керченській протоці зазнали аварії два російські танкери – їх розламало навпіл, через що мазут почав витікати у воду.

На борту суден перебувало близько 4300 тонн нафтопродукту, більшість з якого витекла з резервуарів, утворивши величезну чорну пляму.

В "Грінпіс Україна" заявили, що розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки.

"Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити. Вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти. Важкі залишкові нафтопродукти як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив, у тому числі, на морську фауну.

З огляду на можливість такого значного впливу на довкілля основна увага має бути зосереджена на тому, щоб спробувати мінімізувати подальший розлив. Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти і нафтопродуктів", – сказав керівник дослідницьких лабораторій на базі Університету Ексетера (Велика Британія) Пол Джонстон.

У січні 2025 року нафтопродукти, які потрапили в море після аварії, підійшли до південного узбережжя Криму, а біля Севастополя та Кача плями мазуту досягали до 15 кілометрів завдовжки.

Нагадаємо, за підрахунками Міністерства довкілля та природокористування України, повномасштабне вторгнення спричинило майже 6,5 тисячі випадків знищення екосистем та завдало збитків на понад 65 мільярдів євро.