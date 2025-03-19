Уперше в історії очолить жінка: Наталія Шаховська перемогла на виборах ректора "Львівської політехніки"

Наталія Шаховська з 2024 року очолювала Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Науковицю Наталію Шаховську обрали новою ректоркою Національного університету "Львівська політехніка". На посаді вона замінить Юрія Бобала, який керував вишем з 2007 року.

Про обрання Наталії Шаховської новою ректоркою свідчать попередні результати II туру виборів ректора, повідомили в коментарі для "УП. Життя" в пресслужбі університету.

Перший етап голосування відбувся 12 березня 2025 року – тоді Шаховська отримала 27,2% голосів, значно випередивши інших кандидатів. У другому турі також узяв участь Назар Подольчак, якого 12 березня підтримали 18,54% учасників виборів.

Що відомо про Наталію Шаховську?

Новообрана ректорка здобула вищу освіту у "Львівській політехніці", де спершу їй присвоїли ступінь магістра за спеціальністю "Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень", а згодом науковиця захистила кандидатські та докторську дисертації.

У 2008 році Наталія Шаховська отримала вчене звання доцента, а у 2014 році – професора на кафедрі інформаційних систем та мереж вишу. З 2024 року науковиця очолювала Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій.

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За час наукової роботи новообрана очільниця "Львівської політехніки" опублікувала близько 350 статей та навчально-методичних праць, зокрема дев'ять монографій та дев'ять посібників у сфері штучного інтелекту та комп'ютерних наук.

Крім того, станом на 2025 рік Наталія Шаховська очолює п'ять дослідницьких проєктів та керує хабом "Лабораторія інтернет речей" (HULIT), який входить до мережі європейських центрів-акселератороів.

Ключовими ідеями виборчої програми науковиці були:

децентралізація управління університетом;

інтеграція з глобальним академічним середовищем;

стимулювання активної позиції студентів в ухваленні рішень;

цифрова трансформація;

розвиток сучасної інфраструктури;

реалізація програм для підтримки здобувачів освіти і працівників, які постраждали через війну;

побудова зв'язків між університетом, місцевою громадою та бізнесом.

Нагадаємо, в червні 2024 року вперше за 32 роки в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського обрали нового ректора. Ним став 44-річний проректор з навчальної роботи Анатолій Мельниченко.