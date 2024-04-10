НАУ вперше очолила жінка: що відомо про нову виконувачку обов’язків ректора

У Національному авіаційному університеті призначили виконувачку обов’язків ректора. Нею стала освітянка та депутатка Київради Ксенія Семенова.

НАУ вперше очолила жінка, повідомили на сайті університету.

Семенову обрали на голосуванні Наглядової ради НАУ. Її створили у січні 2024 року, щоб підтримувати управління університету та посилити процес модернізації. Наглядова рада складається із 7 членів, серед яких представники державної влади, випускники університету, представники бізнесу, професійні менеджери.

З листопада 2023 року Ксенія Семенова працювала виконувачкою обов'язків проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку НАУ.

Вона є випускницею факультету електроніки вишу. А з 2013 по 2021 рік Семенова працювала викладачкою в НАУ.

У 2017-2021 роках вона була директоркою освітніх програм у мережі академічних бізнес-інкубаторів YEP, які займаються бізнес-освітою для молоді та розвивають підприємництво України.

У 2019 році Семенова стала помічницею народного депутата Романа Грищука, який є членом Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

У 2020-му Семенову обрали депутаткою до Київської міської ради.

Також вона координувала різноманітні всеукраїнські та міжнародні освітні та науково-популярні проєкти.

На початку повномасштабного вторгнення Ксенія Семенова стала співзасновницею благодійного фонду "Солом’янські котики", діяльність якого зосереджена на тактичній медицині та розмінуванні.

Національний авіаційний університет Фото НАУ

"Я, вважайте, спадкова освітянка, знаю, що таке атмосфера наукового пошуку з дитинства, і що таке ГВФ (стара назва НАУ – ред.) теж знаю з дошкільного віку. Але я не людина цієї системи. Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату", – зазначила у своєму дописі Семенова.

Також вона додала, що зараз "держава готова робити хороший інженерний університет".

"У НАУ крутий потенціал і дуже боляче було дивитись останні 10 років, як університет знищують.

Тепер величезна кількість професіоналів і випускників НАУ готові долучитися до реформи університету. Є люди всередині, на яких не страшно спертися. Все має вийти", – додала нова очільниця вишу.

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо про плани уряду реорганізувати НАУ й розділити його на дві структури: Державний університет "Київський авіаційний інститут" і окремий заклад під назвою Українська державна льотна академія (м. Кропивницький).

Таке рішення ухвалили через численні проблеми у виші: падіння показників рівня освіти, скарги студентів на керівництво, порушення мови освітнього процесу, скандали щодо незаконного відчуження земель університету.

Після цієї інформації на той момент чинний ректор Максим Луцький заявив, що вирішив піти в ЗСУ. Колишній регіонал та друг ексміністра освіти Дмитра Табачника очолював виш із 2021 року.

У липні 2023-го міністр освіти Оксен Лісовий оголосив догану Луцькому через порушення законодавства про освіту та умов контракту.

У жовтні 2023 року рішення про реорганізацію НАУ схвалили. В університеті це назвали "знищенням 90-річної історії та надбань".

Тоді виконувачем обов’язків ректора призначили голову комісії з реорганізації НАУ Володимира Шульгу.