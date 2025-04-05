На Вінниччині вчитель нецензурно висловлювався та вдарив учня по голові: за справу взялася поліція

На Вінниччині поліція розслідує конфлікт між учителем та учнем

На Вінниччині вчитель вдарив учня по голові, а також погрожував, використовуючи нецензурну лексику. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

За даними поліцейських, інцидент стався 1 квітня. На відео, яке поширили у соцмережах, видно, як учитель агресивно поводиться з учнем та нецензурно до нього висловлюється.

"З ноги? Дам з ноги. Ще раз ти мені с*ка щось ляпнеш, я тобі їб***ник зараз… Ти мене почув? І підеш у соплях зараз звідси. Підеш. І не угукай мені", – каже освітянин.

Тоді чоловік вдарив підлітка по голові й сказав "Добре, що не кулаком".

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У поліції розповіли, що інцидент почався через те, що учень 10 класу під час уроку не реагував на зауваження вчителя.

"Учасники опитані. Тривають слідчі дії. Усі обставини встановлюються", – зазначили у ГУ НП у Вінницькій області.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України.

У коментарі "Суспільному" директорка місцевого Департаменту освіти Оксана Яценко розповіла, що вчителя відсторонили від роботи.

Як зазначає "Суспільне", випадок трапився у Вінницько-Хутірському ліцеї. За словами тимчасової виконувачки обов’язків директора Олени Грабчук, чоловік працює у ліцеї з 2018 року. Подібних конфліктів до цього не виникало.

"Це вперше сталося з вчителем і взагалі в нашому навчальному закладі. Ми знаємо цього вчителя як гарного спеціаліста. Він має авторитет і серед дітей, і серед колег.

Відомо, що учень спровокував вчителя. Ми не виправдовуємо вчителя тому, що він дійсно порушив норми педагогічної етики", – сказала Олена Грабчук.

З 2 квітня десятикласник не відвідує школу через хворобу, додала Грабчук.