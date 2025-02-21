На Рівненщині вчитель бив кулаком по парті та вдарив учня по обличчю: за інцидент взялася поліція

На Рівненщині вчитель агресивно поводився з учнями та одному з них дав ляпаса по обличчю

На Рівненщині правоохоронці розслідують обставини інциденту, який трапився у ліцеї Сарненського району. Вчитель агресивно поводився з учнями, а одного з них навіть вдарив по обличчю.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Рівненській області.

Під час моніторингу соціальних мереж 20 лютого поліцейські виявили відеоролик, на якому педагог підійшов до парти, бив по ній кулаком і кричав на учня, вимагаючи показати, що той записав у зошиті та робив упродовж уроку.

Після цього вчитель розвернувся до іншої парти й дав ляпаса одному з учнів, який сидів за нею. Той прикрив обличчя пеналом і почав плакати.

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Згодом педагог помітив, що школярі знімають його агресивну поведінку на відео.

"Інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Дізнавачі, ювенальні поліцейські та поліцейські офіцери громади встановлюють обставини події", – зазначили у ГУ НП у Рівненській області.

Раніше ми розповідали, що на Рівненщині вчитель побив восьмикласника. Педагог завдав учневі численних ударів долонею.