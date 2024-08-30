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"Перш ніж захищати дисертацію, треба захистити Україну": загинув історик та аспірант УКУ Микола Гаєвой

Альона Павлюк — 30 серпня, 19:47
Перш ніж захищати дисертацію, треба захистити Україну: загинув історик та аспірант УКУ Микола Гаєвой
Микола Гаєвой
Lada Moskalets/Facebook

На війні загинув історик та аспірант Українського католицького університету Микола Гаєвой.

На початку повномасштабного вторгнення він взяв академвідпустку і став на захист країни.

Про загибель бійця повідомили у пресслужбі УКУ.

Микола Гаєвой родом з Ужгорода. Він навчався на історика в Ужгородському національному університеті, а згодом – в УКУ. У 2019 році Микола вступив до аспірантури.

24 лютого 2022 року чоловік доєднався до лав ЗСУ. Служив у 95-й окремій десантно-штурмовій (Поліській бригаді ДШВ ЗСУ).

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Загинув Микола Гаєвой 27 серпня на Курському напрямку. Захиснику було 28 років.

"Ідеальна перемога – це вихід на кордон 1991 року та зміна режиму в РФ на мирний прозахідний як план-мінімум, та розвал й демілітаризація РФ як план-максимум. Нам обов’язково треба добиватися репарацій, не кажучи вже про повернення полонених й суду над військовими злочинцями.

Думаю, що має бути міжнародний договір й контроль над політикою в РФ з боку міжнародної спільноти. Росія має бути покарана. Як це все зробити – це вже важке й довге питання. Війна покаже", – описував Микола своє бачення перемоги України в інтерв’ю виданню Varosh.

Загиблий на фронті історик Микола Гаєвой
Через повномасштабну війну Микола Гаєвой не встиг захистити дисертацію
УКУ

За словами історика та професора УКУ Олександра Зайцева, Микола мав право не служити на період навчання в університеті. Однак він прагнув захищати Батьківщину.

"У перші дні війни він зголосився добровольцем до війська, хоч міг цього не робити, адже як аспірант мав право на відтермінування.

Я вважав, що місце Миколи не на фронті, а в науці, але він вирішив інакше, вірячи, що перш ніж захищати дисертацію, треба захистити Україну. Така позиція не могла не викликати поваги", – розповів він.

Як згадує викладачка захисника Владислава Москалець, Микола був дуже талановитим студентом.

"Він був моїм студентом на одному з перших курсів, які я викладала в УКУ, і я захоплювалася його відповідями настільки, що погодилася впросити деканат подовжити дедлайн, коли він з запізненням здав есе…

Він працював для архівного проєкту по єврейських джерелах у Львові, який я координувала і збирав дуже цікаві документи у дуже недружньому архіві…

Він був чудовою приязною людиною, прекрасним науковцем, що так і не встиг написати дисертацію, і справжнім воїном", – написала викладачка.

Для своєї дисертації Микола обрав політичну біографію діяча ОУН Ярослава Стецька. За словами головного редактора "Історичної правди" Вахтанга Кіпіані, видання планує опублікувати фрагмент з неї.

"Талановитий історик, мав бронь, міг не іти до війська. Пішов. Воював. Загинув.

Микола писав чудові статті й готував наукову роботу про Ярослава Стецька. Надіслав мені фрагмент. Все руки не доходили опрацювати ці двадцять сторінок... Ми опублікуємо на "Історичній правді" як нев'янущий вінок на могилу українського героя", – пообіцяв Кіпіані.

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