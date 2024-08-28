"Ще одна сім’я патріотів на небі": загинула військова й активістка Наталя Кузнєцова

Загинула військова 67-ї окремої механізованої бригади та активістка "Правого сектору" Наталя Кузнєцова з позивним "Іранка". Рік тому поліг у бою під Бахмутом її чоловік Віктор Панаско.

Про це повідомили у своїх соцмережах організація "Правий сектор", командир Добровольчого розвідувального батальйону "Сонечко" ГУР МОУ Руслан Каганець та військова, активістка Ірина Драгущак.

Як розповіла у коментарі "УП. Життя" Катерина Кулініч, власниця юридичної компанії Skylawyers, в якій працювала Наталя, жінка загинула 26 серпня через вогнепальне поранення.

Наталі Кузнєцовій був 31 рік. Вона родом із Кіровоградщини, однак довго проживала у Чернігові. Жінка була учасницею Євромайдану та очолювала чернігівський осередок "Правого сектору".

"На момент початку революції навчалась і працювала в Києві. Після подій 1 грудня вирішили піти з подругою і допомогти власними силами. Познайомились з хлопцем, який виявився з "Правого сектору". Провів нас на поверх, нам дали роботу – готувати чай, канапки, "Мівіну" на імпровізованій "кухні". З того часу почався мій шлях боротьби та народження національної свідомості", – розповідала Наталя в інтерв’ю виданню "ЧЕline".

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Наталі Кузнєцовій був 31 рік Наталя Кузнєцова/Facebook

До повномасштабної війни Наталя працювала юристкою. У травні 2022 року вона повідомила, що долучилася до лав 3-го окремого стрілецького батальйону 67 ОМБр.

У березні 2023 року Наталю нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Відзнаки, нагороди і визнання добровольців на державному рівні – це важливо. Але найбільшою нагородою особисто для мене буде національна свідомість українців. Які будуть пам’ятати й шанувати бійців при житті і посмертно. Які продовжать шлях боротьби за незалежність", – написала вона після нагородження.

Чоловіком Наталі був офіцер Всеукраїнської організації "Тризуб" імені Степана Бандери, командир Чернігівського обласного загону, сотник "Правого сектору", військовослужбовець Віктор Панаско із позивним "Іранець".

Після участі в АТО чоловік потрапив за ґрати через те, що захищав дружину від нетверезого нападника, який помер від ножового поранення. Через перевищення самооборони Панаско отримав 15 років ув’язнення.

Однак 24 лютого 2022 року військовий за амністією президента звільнився з ув’язнення та відправився на фронт.

6 травня 2023 року Віктор Панаско загинув у бою під Бахмутом.

Прощання з Наталею Кузнєцовою відбудеться у Києві 29 серпня о 12:00 на Майдані Незалежності.

Наталя була активісткою "Правого сектору" Наталя Кузнєцова/Facebook

"Ще одна сім'я патріотів та націоналістів на небі", – написав військовий Руслан Каганець.

"Не можу повірити що більше не почую твоїх "Та, Катюш, рідненька, та забий все буде добре…" Завжди тебе памʼятатиму і любитиму", – написала колега Наталі Катерина Кулініч у своїх соцмережах.

"Приклад жіночності, витривалості, мужності й відваги, внутрішнього спокою і разом з тим активної діяльності задля України.

Дякую, що мала нагоду Тебе знати", – описує Наталю військова Ірина Драгущак.

"Ти була однією з найрозумніших та найсвітліших людей, кого я знав. Кожна комунікація з тобою була такою легкою. Ця твоя безтурботна посмішка та непритаманна багатьом впевненість в собі давала чітке розуміння, що все буде добре, в усьому, просто як факт. Але турбот та викликів в тебе завжди вистачало. І ти не боялась їх. Твій земний шлях був сповнений гідності", – згадує військовий Богдан Тищенко.

Лікарка і волонтерка Юлія Кіян-Кузьменко.пригадала останню зустріч із Наталею, яка відбулася на Донбасі.

"Місяць тому – Лиман, донбаська жара, кава, сидимо втрьох з тобою і Петро Кіян в якомусь дворику. Розмови – так, ні про що, просто радіємо одна одній, просто давно не бачились, не обіймалися…

Так і залишиться в памʼяті – жара, літо, кава, зруйнований Лиман, остання зустріч… не крайня, як ми казали, остання…" – написала жінка.