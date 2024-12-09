На Рівненщині двоє підлітків залізли на потяг і їх вдарило струмом: що відомо про стан дітей

На Рівненщині двоє підлітків віком 14 і 15 років вилізли на вагон вантажного поїзда, де їх вдарило струмом.

Інцидент стався ввечері 7 грудня на залізничній станції Верба, повідомила пресслужба поліції у Рівненській області.

Підозрілі звуки почув черговий депо, який і знайшов хлопців: один з них впав на землю, а інший був на вагоні.

Старшого хлопця відвезли до лікарні та після надання допомоги відпустили додому. А його 14-річний товариш із термічним опіком тіла досі перебуває у Рівненській обласній дитячій лікарні.

Причину небезпечної розваги неповнолітніх правоохоронці ще зʼясовують.

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"Поки проводиться перевірка, до відповідальності нікого не притягали. Один парубок у лікарні, іншого відпустили, але пояснення у нього зможемо взяти тільки у присутності батьків та педагога", – сказала речниця поліції Рівненської області Марія Юстицька у коментарі "УП. Життя".

За словами Марії, цьогоріч на Рівненщині це перший випадок такого "катання" на потягах. Зазвичай такі інциденти в області поодинокі.

Однак у поліції Рівненщини вкотре нагадали, що така розвага є смертельно небезпечною.