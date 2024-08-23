Понад три години провів у болоті: на Київщині рятувальники допомогли підлітку за допомогою дрона

На Київщині врятували 12-річного хлопця, що потрапив у пастку на болоті

Рятувальники Київщини за допомогою дрона провели операцію з порятунку 12-річного хлопця, який застряг у болоті на околиці Києва.

Про це повідомили в головному управління ДСНС у Київській області.

Олег понад три години блукав болотом і не міг самостійно знайти вихід, тому звернувся за допомогою до служби порятунку.

Протягом усієї операції рятувальники підтримували постійний зв’язок з хлорцем, намагаючись визначити його точне місцеперебування у зарослій очеретом та кущами болотистій місцевості.

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Зважаючи на густу рослинність та ускладнений доступ до потерпілого, рятувальники вирішили задіяти безпілотник.

"Спочатку намагались привернути увагу хлопця сиренами пожежного авто, але він їх не чув. Після декількох безуспішних спроб дрон все ж таки знайшов Олега і завис над ним. Хлопчина, який на той час вже по пояс застряг в багнюці і не міг рухатися, тримався мужньо і намагався допомагати в пошуках", – зазначають в ДСНС.

Олег був дуже знесилений, змерзлий, покусаний гедзями та п’явками, з порізаними очеретом ногами. Його одяг і взуття повністю затягнуло в болото.

"Хлопчина тримався мужньо і ще намагався з наукової точки зору розповісти рятувальникам, чому ж він опинився в болоті. Але сили у малого вже не було", – розповіли в ДСНС.

На хлопця чекав батько і служба медичної допомоги Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Рятувальники по черзі несли Олега на собі до місця, де на хлопця чекав батько і служба медичної допомоги. Медики надали необхідну допомогу хлопцю та рятувальнику, який брав участь в операції.

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